Comerciantes afectados por la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, reiteraron su exigencia a las autoridades capitalinas para otorgarles apoyos ante la pérdida de sus negocios y patrimonio.

Con pancartas en las que se leían mensajes como "somos las otras víctimas de la Línea 12" y "#Soy otra víctima más de la Línea 12", un grupo de comerciantes quienes llevan casi dos semanas pernoctando en un salón de usos múltiples del edificio de gobierno, encabezaron una manifestación este jueves.

Los integrantes del Movimiento de Comerciantes Establecidos de la avenida Tláhuac se manifestaron sobre la avenida 20 de noviembre, a un costado del edificio de Gobierno capitalino.

Al grito de "¡sí, señor! No venimos por migajas, esto no nos merecemos", los comerciantes advirtieron que ellos no tomaron el salón de usos múltiples, sino que las autoridades les dieron ese espacio y se les pidió no romper la mesa de diálogo para llegar a acuerdos, sin que a la fecha los comerciantes estén conformes.

