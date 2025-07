Temascaltepec,Méx.— La zona sur del Estado de México colapsó debido a bloqueos carreteros realizados por taxistas, sindicatos del sector de materiales de construcción, así como pobladores, como reacción a la puesta en marcha del Operativo Liberación.

Esta operación en la que participan elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de Seguridad estatal, Marina y Guardia Nacional, tiene el objetivo de atacar las operaciones financieras de las células delictivas y extorsiones en la zona sur y norte de la entidad.

De acuerdo con fuentes de la fiscalía al menos 40 negocios fueron cerrados, ligados a la Familia Michoacana. En esa zona, las autoridades tienen detectada la presencia de dicho grupo criminal.

Municipios del sur del Edomex

Los bloqueos que iniciaron la tarde del lunes 21 de julio y algunos que se mantenían hasta el cierre de esta edición, se localizaron en las entradas a los municipios de Luvianos, Tlatlaya, Tejupilco, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Temascaltepec.

Después de las cinco de la tarde del lunes 21 de julio, comenzaron las movilizaciones y cierres en carreteras como la Toluca-Ciudad Altamirano, Valle de Bravo-Temascaltepec, Toluca-Ixtapan de la Sal, la entrada a Tlatlaya y Tejupilco.

Los inconformes exigían que sus bodegas, donde la FGJEM colocó sellos, fueran reabiertas. “Nosotros lo que estamos exigiendo es que se abran nuestras oficinas para continuar con nuestro trabajo, la verdad nosotros nada más nos dedicamos a nuestro trabajo y de lo demás no tenemos ninguna otra información”, detalló una de las trabajadoras dedicada a la venta de materiales de construcción.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la operación resultó en la retención de una célula operativa que participaba en el despliegue por pobladores de San Francisco Oxtotilpan en Temascaltepec quienes piden desasegurar uno de los inmuebles cateados.

Como parte del Operativo Liberación se realizaron cateos enfocados a negocios con giros de materiales de construcción, ferreterías, bodegas de paqueterías, carnes y materias primas señalados por los habitantes con actividades delictivas.

El gobierno de Valle de Bravo informó que derivado de un operativo realizado por la fiscalía mexiquense en coordinación con fuerzas federales y municipales, integrantes del Sindicato de Camioneros de este municipio bloquearon las principales vías de acceso al municipio.

El gobierno municipal de Ixtapan de la Sal informó que los puntos que fueron bloqueados por los transportistas fueron el Boulevard turístico Tonatico, la carretera a Ixtapan-Coatepec Harinas, la carretera Ixtapan-Prolongación Mariano Matamoros esquina Francisco Villa, Boulevard Arturo San Román, Boulevard Arturo San Román esquina con licenciado Adolfo López Mateos, el Boulevard Arturo San Román en la desviación hacia la carretera libre Ixtapan-Tenango y la carretera federal Ixtapan Villa Guerrero.

De acuerdo con informes de la FGJEM, La Familia Michoacana opera en 75 municipios de la entidad, bajo el liderazgo de Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez y José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa.

Afectaciones

El señor Germán, quien traslada desde Toluca a Valle de Bravo productos lácteos y carnes fue uno de los afectados; cinco horas se mantuvo varado en la carretera con una temperatura superior a los 24 grados.

“Es un infierno estar aquí detenidos y más con la carga que trae uno, si no nos movemos enseguida todo lo que traigo en la carga se va a echar a perder y pues eso quiera o no, nos repercute como repartidores, está bien que hagan sus manifestaciones pero que sean prudentes con quienes andamos trabajando qué den una media hora de paso y cierren y así y no se afectaría tanto” dijo.

“No hay ventas desde la tarde de ayer porque después del bloqueo bajamos las cortinas, a qué nos quedamos”, refirió la señora Carmela, dueña de una tienda de aceites ubicada en la carretera.