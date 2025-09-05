Más Información

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica

Leo Messi no aguanta y rompe en llanto en pleno calentamiento; La Pulga vive su último partido oficial con Argentina, en su país

Cuautitlán Izcalli, Mex.— Un tramo de la barda perimetral de la iglesia de San Francisco Tepojaco se colapsó por las lluvias del miércoles por la noche. El templo se encuentra bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los pobladores fueron informados que, para la reconstrucción, se requiere de la autorización del INAH. De acuerdo con el gobierno del Estado de México, el templo de San Francisco de Asís data del Siglo XVI, tiene un altar de rica expresión ornamental con una fachada de estilo clásico austero, propio de la orden de los franciscanos. Arturo Contreras

