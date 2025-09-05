Cuautitlán Izcalli, Mex.— Un tramo de la barda perimetral de la iglesia de San Francisco Tepojaco se colapsó por las lluvias del miércoles por la noche. El templo se encuentra bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los pobladores fueron informados que, para la reconstrucción, se requiere de la autorización del INAH. De acuerdo con el gobierno del Estado de México, el templo de San Francisco de Asís data del Siglo XVI, tiene un altar de rica expresión ornamental con una fachada de estilo clásico austero, propio de la orden de los franciscanos. Arturo Contreras