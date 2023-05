Coacalco, Méx.— Por temas de seguridad, el ayuntamiento mantendrá el Registro Municipal de Motocicletas, “que no es un doble emplacamiento, es un control para las cerca de 18 mil motos” que circulan por este lugar, afirmó el alcalde David Sánchez Isidoro en entrevista con EL UNIVERSAL.

A la fecha, Coacalco ha logrado integrar a este registro municipal a cerca de 7 mil 500 motocicletas de conductores que han inscrito de forma voluntaria y gratuita sus unidades, por lo que no tienen que pagar ningún derecho y en su mayoría viven en este ayuntamiento, informó el presidente municipal.

Además, el programa “nos ha permitido bajar los índices delictivos”, pues se trata de registrar quién conduce las motos que circulan por calles internas de Coacalco, indicó Sánchez Isidoro, quien afirmó que es motociclista.

De unas 150 motos requeridas para supervisión en Coacalco, en al menos 50 casos se logró detener a personas armadas, apuntó el presidente municipal, acompañado del comisario Armando Arteaga.

Además hay 150 motocicletas retenidas que no fueron reclamadas, lo que quiere decir que quien las conducía no puede comprobar su legal posesión o no eran sus dueños, por lo que la mayoría ya fueron enviadas al corralón de Cebadales en Cuautitlán, apuntó el comisario.

Los operativos para regular el paso de motocicletas se realizan en el interior de las colonias, “no es la vía López Portillo”, donde circulan motociclistas que solamente van de paso, aseguró el alcalde Sánchez Isidoro.

“Ningún motociclista con placas vigentes del registro estatal” o de la Ciudad de México, que circulen por Coacalco con casco y respetando el reglamento de Tránsito será detenido, reiteró David Sánchez.

Este “programa tiene como objetivo cuidar la seguridad de los coacalquenses”, por eso nace este registro municipal de motocicletas que está fundamentado y se ha corroborado con autoridades estatales y federales, que no es un doble emplacamiento, sólo es un censo local que permite saber quién circula por Coacalco.

Es un tema controversial, reconoció el presidente municipal, pero Coacalco, como muchos ayuntamientos, tenemos el grave problema de asaltos y delitos que se cometen a bordo de motociclistas; así como por los robos de motos a personas que las utilizan para trabajar o como medio de transporte, por lo que este programa de Registro Municipal de Motocicletas y los operativos de supervisión se van a mantener, concluyó el presidente municipal.