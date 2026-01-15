Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente templado y cielo mayormente nublado para este jueves 15 de enero en la Ciudad de México.

Hay condiciones para lluvias ligeras dispersas, menores a cinco milímetros, en el sur y poniente de la CDMX.

Durante este día, los vientos serán del norte de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de 25 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista es de 17°C por la tarde y la mínima de 8°C en las primeras horas del día.

La madrugada del viernes 16 de enero se prevé que sea de fría a muy fría, particularmente en el sur y poniente de la capital; se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

