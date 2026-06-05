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La Ciudad de México amaneció este viernes 5 de junio con cielo nublado y lluvias en algunos puntos, condiciones meteorológicas que se mantendrán durante el día.
Esta mañana, se registran lluvias de intensidad débil a moderada en la alcaldía Gustavo A. Madero y débiles en el resto de la ciudad. Se prevé que las lluvias continúen en el transcurso de la mañana en la Ciudad de México.
Después del mediodía, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad, lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo.
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Particularmente entre las 13:00 de la tarde y las 23:00 horas, se esperan lluvias fuertes y caída de granizo en la ciudad; mientras que entre las 16:00 y las 20:00 horas, se prevén vientos con rachas fuertes en el oriente y sur de la CDMX.
Durante el día, los vientos serán de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24° Celsius, con mínimas de 14° C.
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