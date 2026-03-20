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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después del mediodía y cielo mayormente despejado para este viernes 20 de marzo en la

Hay condiciones limitadas para lluvias ligeras, principalmente en el sur de la CDMX.

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Durante el día predominarán vientos del norte de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas la temperatura máxima prevista será de 23°C por la tarde, mientras que la mínima será de 8°C.

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