Más Información

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

“Sin la central no hay abasto para ciudad”, afirman trabajadores afectados por lluvias en Poza Rica

“Sin la central no hay abasto para ciudad”, afirman trabajadores afectados por lluvias en Poza Rica

Álvarez-Buylla omitió declarar construcción de casa-estudio para su hija

Álvarez-Buylla omitió declarar construcción de casa-estudio para su hija

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

Marruecos vence a Argentina y gana histórico título en la Copa del Mundo Sub-20

Marruecos vence a Argentina y gana histórico título en la Copa del Mundo Sub-20

“Si nos dividimos le facilitamos el poder a Morena”, afirman priistas tras ruptura de alianza con PAN

“Si nos dividimos le facilitamos el poder a Morena”, afirman priistas tras ruptura de alianza con PAN

Para este lunes, la Ciudad de México registrará un ambiente cálido a caluroso después del mediodía, con cielo medio nublado y condiciones limitadas para ligeras aisladas, principalmente en zonas serranas del sur de la capital, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán de componente norte con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 45 km/h.

Lee también

La temperatura mínima registrada en las primeras horas del día fue de 15 grados Celsius y se espera que el termómetro ascienda hasta los 24°C durante la tarde.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los avisos del Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]