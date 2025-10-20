Más Información
Para este lunes, la Ciudad de México registrará un ambiente cálido a caluroso después del mediodía, con cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas, principalmente en zonas serranas del sur de la capital, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán de componente norte con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 45 km/h.
La temperatura mínima registrada en las primeras horas del día fue de 15 grados Celsius y se espera que el termómetro ascienda hasta los 24°C durante la tarde.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los avisos del Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.
