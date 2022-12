Con lágrimas en los ojos la rapera mexicana Masta Quba, junto a su pareja el rapero y productor español Prince Jaguar, se despidió de sus fans en un último concierto en el Foro Hilvana en la Ciudad d México ya que se va a radicar a España.

"Este concierto para mí es un cierre porque me voy a 'cruzar el charco'", dijo la cantante luego de agradecer la asistencia del público y a los músicos que la acompañaron.



Delfina Dib. Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

En vivo estuvo tocando la banda Guishi Funk, y como invitadas estuvieron la rapera argentina Delfina Dib y la mexicana Karina Galicia.

Lee también: Masta Quba, la rapera que lanza rimas con “la rabia de una loba”

Además presentaron su último disco titulado "Roothoppas", en el que trabajaron juntos y que fue coreado por los asistentes, en su mayoría mujeres.



Karina Galicia. Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

Para cantar "No voy a parar porque lo hago por amor, no lo hago pa' triunfar", estrofa de "Can't Stop Won't Stop", subió el pequeño León de 4 años,

Por invitadas internacionales no paro, ya que también estuvo la cantante chilena Karin Hofmann.



Karin Hoffmann. Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

Lee también: Violencia institucional impacta más a víctimas



Nombran a "Cleo", víctima de feminicidio

El momento culminante del concierto fue cuando Masta Quba, explicó el origen de la canción "Nosotras tenemos otros datos", que denuncia los feminicidios en México.

"Cleo era feminista y lesbiana en un estado ultraconservador como lo es León, Guanajuato. Fue asesinada en 2018, estuvo desaparecida por más de un mes. En nombre de todas las asesinadas dedicamos esta canción", dijo la rapera cuando el público comenzó a gritar.

"¡Cleo, hermana, aquí está tu manada!, clamaron las asistentes con el puño en alto.



Masta Quba y Prince Jaguar. Foto: Brenda Martinez/ EL UNIVERSAL



"Para nosotros este es el verdadero uso que le tenemos que dar a la música, para visibilizar para nombrar e incomodar a la gente que se columpia en sus privilegios y dice que aquí no pasa nada", explicó Masta Quba.

También pidió que las personas que se dediquen a la música la tomen con responsabilidad porque "hay muchas personas a las que influenciamos".



Masta Quba, rapera mexicana. Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

Finalmente le aventaron un peluche en forma de Doctor Simi y agradeció el apoyo a la música.

Masta Quba en el penal de Santa Martha Acatitla

Hoy 12 de diciembre, la rapera dará un concierto para las reclusas del penal femenil de Santa Martha Acatitla

"Espero poder ver a Ary, Magda", escribió la rapera en su cuenta de Facebook.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

bmc