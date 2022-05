Claudia Sheinbaum promete basificación para personal de salud de la CDMX

En el marco del Día Internacional de los Enfermeras y Enfermeras, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México , Claudia Sheinbaum, prometió la basificación del personal de salud como parte del proceso de la Federalización del Sistema de Salud.



“Este año vamos a entrar a un proceso junto con el Gobierno de México de Federalización de los Servicios de Salud y ustedes van a decir bueno y eso que va a significar para nosotros, pues les tengo una buena noticia va a significar la basificación de todo el personal”, aseguró.

Mejores condiciones de trabajo

La mandataria capitalina comentó que la basificación vendrá con la mejora de las condiciones de trabajo del personal de salud, y se comprometió a que va ir a los centros de salud junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Gobierno de México para que no haya duda que no hay problema con los trabajadores y a sus familias.



“Me voy a encargar de ir personalmente a informarles a los centros de salud junto con el director del Instituto mexicano del Seguro Social y el Gobierno de México para que no haya la menor duda que no hay el menor problema pero creemos que es para bien de ustedes de sus familias y de los habitantes de la ciudad si ya tenemos uno de los mejores sistemas de salud del país”.



Agregó: “Vamos a tener el mejor sistema de salud de todo el país y estamos construyendo junto con el Gobierno de México uno de los mejores sistemas de salud de todo el mundo. Así que esa es la noticia que les quería dar el día de hoy y vamos como siempre juntos a salir adelante muchas gracias a todas y a todos”.

Agredecen atención a pandemia

Por su parte, la secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, agradeció a las enfermeras y enfermeros de la Ciudad de México ya que el sistema público de salud pudo responder a las exigencias de la atención en la pandemia y ganar un reconocimiento social generalizado por su papel comprometido y experto en la vacunación anticovid.



“Fueron ustedes los que lograron que los centros de salud y hospitales estuvieran listos para recibir a quienes requerían atención pues tuvieron una contribución esencial”, indicó.



