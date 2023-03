Claudia Sheinbaum confirma que se inscribirá a la encuesta de Morena

“Sí, ahí vamos a participar”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al confirmar que se inscribirá una vez abran la convocatoria en julio para la encuesta de Morena para definir al candidato a la presidencia de la República.

Lo anterior al ser cuestionada sobre la entrevista realizada por EL UNIVERSAL sobre que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que los grupo que apoyan a los aspirantes tendrán un impacto “marginal” en las encuestas, pues se trata de una encuesta hecha a una población abierta.

“Así es, es una encuesta, en la encuesta no les preguntan, eres del grupo de apoyo a no se quién, pues no. La encuesta es un grupo de preguntas, que por lo menos históricamente han sido, el conocimiento de la persona hasta que tan honesto es, el mejor representado, que tanto conoce el país, que tanto se acerca a los derechos de las mujeres una pregunta que ya desde hace varios años está en la encuesta de Morena”, comentó.

A pregunta expresa de que en julio se estaría lanzándose la convocatoria para la encuesta y si estaría dispuesta a inscribirse, Sheinbaum respondió: Sí, ahí vamos a participar”.

Sheinbaum comentó que son 10 preguntas que se hacen y a población abierta, en una muestra aleatoria, y esto esta “totalmente claro”, y comentó que desde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador abre el tema de las corcholatas se han sumado muestras de apoyo a otros.

“Son personas que se organizan sino pues estaríamos violentando la Ley Electoral, cuando vamos a un lugar la gente se manifiesta, pero no es algo donde estemos participando y hay naturalmente personas que lo buscan a uno”, explicó.

