La jefa de gobierno electa, Clara Brugada, informó que atacará el problema de chelerías en la alcaldía Coyoacán, mediante la participación del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) que operará en la demarcación, como parte de su estrategia de colocar una sede de la administración capitalina en cada demarcación.

Al encabezar una asamblea en la alcaldía Coyoacán, como parte de su gira de agradecimiento, Brugada señaló que en todas las demarcaciones habrá una sede del gobierno capitalino, incluso del Instituto de Verificación Administrativa, donde se atenderá el tema de las chelerías.

Las chelerías proliferan, sobre todo, los fines de semana. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL.

Lee también Martí Batres anuncia perfeccionamiento de iniciativa de ley sobre "chelerías" en la CDMX

“Aquí en Coyoacán y en todas las alcaldías, vamos a instalar la sede del gobierno de la Ciudad de México en Coyoacán y en todas las alcaldías”, indicó.

“Vamos a instalar un brazo del Gobierno de la Ciudad en Coyoacán que atienda toda la problemática que tenga la Ciudad de México con respecto a la ciudad, donde se de defensoría jurídica, donde esté el INVEA para atacar las chelerías, en donde esté la DGRT para regularizar los precios, en donde estén los programas sociales y en donde estén todos los servicios que ofrezca el gobierno de la ciudad”, aseguró.

Clara Brugada anuncia renovación del Metro y Cablebús

Brugada informó que el próximo año comenzará la construcción de las nuevas líneas de cablebús que se ubicarán en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Milpa Alta y Xochimilco.

Durante su mensaje, refirió que el tema de movilidad será central en su administración que iniciará en octubre próximo.

“Vamos a invertir los recursos necesarios para renovar nuestro Metro. El Metro se renovará línea por línea. Y también vamos a construir cinco líneas de cablebús más en la Ciudad de México. Tres líneas son las que vamos a empezar ya el próximo año, que son Tlalpan, Álvaro Obregón y Milpa Alta- Xochimilco. Así que vamos a cumplir todo lo que dijimos y más".

Clara Brugada anuncia renovación del Metro y Cablebús. Foto: Especial

Lee también Piden "descongelar" iniciativa contra chelerías en Coyoacán

Agregó que el voto no fue un cheque en blanco "no voy a dejar ese voto a un lado, porque sabemos que no fue un cheque en blanco. Que la población que utiliza su voto en las elecciones es para apoyar un proyecto que se tiene que cumplir. Y esa es nuestra tarea, cumplirle a la población lo que dijimos que íbamos a hacer en campaña”, dijo.

Brugada anunció la construcción de al menos seis utopías en la alcaldía Coyoacán, además de “coyosauria”, similar al parque temático de dinosaurios, que se encuentra en Iztapalapa, conocida como “iztapasauria”.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr