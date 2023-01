Ciro Gómez Leyva: todo lo que hay que saber del atentado al periodista

El 15 de diciembre se encendieron las alarmas de periodistas, medios de comunicación y defensores de Derechos Humanos: un par de sicarios intentaron asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva. Hoy 11 de enero la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que hay 10 detenidos y es por eso que compartimos todo lo que tienes que saber del caso.

De acuerdo con información preliminar, las detenciones se llevaron a cabo en 12 operativos simultáneos en alcaldías como Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

El aviso

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió el comunicador.

Tras el hecho, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que ya se encontraban en contacto con él y le estaban brindando protección por medio de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Y detalló que ya están iniciando las investigaciones con cámaras del C5 de la Ciudad de México, además dio su solidaridad y apoyo ante este hecho.

Por la madrugada, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informaba que inició una carpeta de investigación por noticia criminal, por lo que se desplegaron agentes de investigación para iniciar con las indagatorias.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Garcia Harfuch aseguró en su cuenta de Twitter: "Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del gobierno de la Ciudad de México".



Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

Paso a paso lo que sucedió después del atentado

Después del atentado, a las 11:12, se observa el paso de la camioneta sobre Avenida Insurgentes al norte Barranca del Muerto y Parroquia al oriente.

A las 11:18 se observa sobre Eje 8 Sur, entre Coyoacán y Amores.

La unidad fue seguida hasta cruzar el perímetro del Estado de México, hasta donde se continúa trabajando en coordinación con las autoridades de dicha entidad, mencionó García Harfuch.

Los presuntos sicarios utilizaron casquillos 9 milímetros.

Sin móvil del ataque

Al día siguiente, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que "no tenemos un móvil aún". También dijo que los sicarios siguieron desde Grupo Imagen al periodista Ciro Gómez Leyva.

Confirmó la participación de un vehículo que hizo de muro en donde viajaban más agresores, así como los sicarios en una motocicleta. El copiloto de la motocicleta fue el que disparó en contra del periodista y después huyeron hacia el Estado de México, dijo el jefe policiaco.

Ciro Gómez Leyva no había recibido amenazas

El periodista Ciro Gómez Leyva habló el 16 de diciembre durante su programa en Radio Fórmula del atentado que sufrió esa noche, a uno 300 metros de su casa.

"No tenía amenazas, no tengo pleitos con nadie, no tengo deudas", dijo el periodista al aire.

Como ya había adelantado en sus redes sociales, Gómez Leyva aseguró: "Alguien quiso matarme anoche, a 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, muy cerca de aquí, ya muy cerca de mi casa me dispararon de una motocicleta, pero después peritos me dijeron que pudo haber disparos desde otra camioneta", que en total sumaron 9.

Atentado contra Ciro Gómez Leyva, narrado por él mismo

El periodista abundó en los detalles: "Venía por la calle de Hortencia, hasta avenida Universidad en donde hay una taquería, venía un coche muy lento y de pronto una persona con una chamarra blanca con rojo disparó, siguieron disparando, creo que yo venía escuchando la radio o cambiándole a la radio. Nunca paré la camioneta hasta que ya no escuché disparos levanté la vista y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta".

Después de los disparos, Ciro Gómez Leyva señaló que "en vez de seguir de frente hacia mi casa, di vuelta a la izquierda y vi que al coche le fallaban las llantas, en ese momento pensé en llamarte a ti", le dijo a su compañero de noticiero, Manuel Feregrino.

"Recordé que ahí muy cerca vive un vecino muy querido, Manlio Fabio Beltrones, con lo que pude llegué a su privaday por fortuna estaba Manlio" y recordó que "de inmediato llegó el jefe máximo de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, qué personaje es".

Periodistas exigen justicia tras ataque

Tras el atentado suscitado en contra de Ciro Gómez Leyva, distintos periodistas mostraron su solidaridad al conductor de noticias por medio de un video, a la vez que condenaron el hecho.

Héctor de Mauleón, Sabina Berman, Jorge Ramos, Joaquín López Dóriga, Azucena Uresti, Salvador García Soto, Blanca Heredia, Gabriela Warkentin y Ana Francisca Vega, entre las personalidades que aparecen en el videomensaje.

Cabe mencionar que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que continuará con la integración de la carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa y daño a la propiedad.



Periodistas condenaron de forma unánime los ataques contra este gremio, y la intimidación y violencia que sufren en todo el país por parte de grupos criminales y de poder. #PeriodismoUnido pic.twitter.com/BJcItH0bHD — NMás (@nmas) December 17, 2022

Acusan a “El Tucán” de ataque contra Ciro Gómez Leyva

Luego de los dichos en Twitter de parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, Mario Alberto Romero Rodríguez, alias "El Tucán", líder de plaza de Los Caballeros Templarios, se deslindó, a través de su abogado, del ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva el pasado 15 de diciembre.

"Ni soy prófugo, ni soy objetivo prioritario", señaló José Refugio Rodríguez, presunto abogado "El Tucán", en una llamada telefónica en el espacio informativo de Gómez Leyva en RadioFórmula.

"El problema es que Salinas Pliego hizo una acusación directa contra él", señala el abogado, presunto defensor de "El Tucán", que según el empresario, estuvo involucrado en el atentado contra Ciro Gómez Leyva.

Sicarios de atentado a Ciro se separaron; los buscan en Puebla y Edomex

Los dos sicarios que atacaron al periodista Ciro Gómez Leyva, quien viajaba a bordo de su camioneta la noche del jueves en la alcaldía Álvaro Obregón, se refugiaron en una vivienda ubicada en el Estado de México y posteriormente se separaron; las autoridades los rastrean en la entidad vecina y en Puebla.

Según la indagatoria que se dio a conocer el 19 de diciembre ya se tiene identificada la ruta de escape de dos vehículos que posiblemente participaron en la agresión: una motocicleta en la que huyeron quienes dispararon y una camioneta que sirvió de “muro”. También se busca otro vehículo en el que presuntamente se observó y coordinó el movimiento de los tiradores.

Agentes de investigación capitalinos aseguraron que para esclarecer este atentado, catalogado como de alto impacto, se utiliza la misma inteligencia y el mismo número de personas que participaron en la detección y posterior esclarecimiento del ataque armado que hace dos años sufrió el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Avances sobre se darán hasta que haya detenidos: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó el 19 de diciembre que pronto podría haber detenciones por el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

En conferencia de prensa, no quiso dar muchos avances en la investigación, aunque a pregunta expresa de si podría haber detenido pronto por este caso, contestó que sí.





AMLO: “Atentado contra Ciro, para afectar a mi gobierno”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva pudo haber sido hecho por grupos de oposición para afectar a su gobierno.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el Jefe del Ejecutivo manifestó que se no se debe descartar ninguna hipótesis en el ataque al periodista, pero subrayó que la única línea de investigación que se debe rechazar es que su gobierno tenga relación con estos hechos.

“Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia. Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta, ahí está eso.

“Pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular, les diría que, además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente, si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así ni mandar a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones, la gente sabría”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario agregó: “No está de más decirles que no va a tener efecto político, o el que ustedes están pensando, porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular. Entonces, todo eso hay que analizarlo, hacer la investigación hasta donde se pueda llegar”.



Ciro responde

A unos días del atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva, el periodista realizó un editorial tras lo sucedido.

“Algún día, México vivirá en paz y con seguridad. Ese día, cuando llegue, realmente habrá transformación”, dijo Gómez Leyva en su programa en Imagen Televisión.

Como ya había comentado anteriormente, el conductor tomaría vacaciones programadas en su noticiero en televisión.

Policía de CDMX asegura vehículo involucrado en ataque armado

La mañana del 30 de diciembre, resultado de labores de investigación, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron y aseguraron uno de los vehículos involucrados en el ataque armado contar el periodista Ciro Gómez Leyva.

El vehículo fue asegurado en la calle Sur 81, colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza y llevado a un depósito ubicado en el Centro Histórico.

