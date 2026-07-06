Autoridades capitalinas suspendieron nueve estacionamientos por venta ilegal de bebidas alcohólicas en el contexto del partido México-Inglaterra, por el que se decretó ley seca en el perímetro “A” del Centro Histórico y siete colonias céntricas de la CDMX.

Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, César Cravioto, quien precisó que estas medidas fueron parte de las acciones “para inhibir el consumo y venta de alcohol en la vía pública durante las actividades mundialistas” de ayer.

En una tarjeta informativa, la dependencia indicó que en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), se realizaron 10 verificaciones a estacionamientos en Paseo de la Reforma y calles aledañas, de los cuales nueve fueron suspendidos por almacenar bebidas alcohólicas para su venta ilegal.

Al corte de las 20:00 horas, una hora después del inicio del partido, la administración capitalina dio a conocer que decomisó y destruyó 9 mil 269 latas y 497 botellas de bebidas alcohólicas en el corredor de Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y avenida Juárez. Además del retiro de 820 comercios que impedían el libre tránsito de las y los aficionados.

En inmediaciones del Monumento a la Revolución se observó el despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para colocar filtros de revisión y evitar que los asistentes ingresaran con bebidas alcohólicas.

Comerciantes se avisaron entre sí sobre el operativo y retiraron parte de las bebidas, que traían escondidas entre las latas de espuma, para evitar el decomiso.

[Publicidad]

Los aficionados que estaban en el lugar recibieron la indicación verbal, por parte de los elementos, de tirar la cerveza que portaban, sin embargo, quienes llegaron por la mañana, antes del filtro, lograron pasar latas de cervezas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.