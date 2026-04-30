En el Metro desde hoy y hasta nuevo aviso, las estaciones de Portales y Nativitas cerrarán a las 22:00 horas con el propósito de realizar trabajos de rehabilitación en andenes de arribo de los trenes.

Tanto en Portales como en Nativitas los trenes no realizarán maniobras de ascenso ni descenso de pasajeros, por lo que el Metro solicitó a las y los usuarios de la Línea 2 tomar en cuenta este aviso para prever sus recorridos.

Asimismo, pide la comprensión del público usuario por las modificaciones en el servicio en esta etapa de obras, que se realizan rumbo al Mundial para mejorar sustancialmente el servicio.

Además informó que el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, la Línea 2 funcionará en dos circuitos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, durante todo el horario de servicio:

En esas fechas, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas y sin paso de trenes. El tramo Xola-Pino Suárez será cubierto con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

El martes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que las obras del Metro concluirán a fines de mayo.

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