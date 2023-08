Valle de Chalco, Méx.— Ya lo decía el cantante Joan Sebastian: se puede cambiar el nombre, pero no la historia. Y en Valle de Chalco está por darse cuenta de ello.

En abril pasado, la Comisión de Legislación y Administración del Congreso local aprobó modificar el nombre de Valle de Chalco por el de Valle de Xico, luego de que el alcalde morenista Armando García Méndez presentó más de 70 mil firmas de ciudadanos que respaldan la iniciativa.

Los argumentos fueron que con el nombre de Valle de Chalco los habitantes no tienen identidad, pues desde hace más de 700 años ese lugar es conocido como Xico y fue una decisión del expresidente Carlos Salinas de Gortari y del exgobernador Emilio Chuayffet, ambos priistas, denominarlo desde 1994 como Valle de Chalco Solidaridad, por lo que siempre es confundido con el municipio vecino de Chalco.

En mayo de 2019 se realizó una consulta ciudadana promovida por el entonces alcalde Francisco Tenorio (Morena) en el que participaron 27 mil 122 personas, de las cuales más de 14 mil votaron para que se mantuviera el nombre.

Luego de los resultados que se dieron a conocer, Tenorio expresó que faltaron “candados” del Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que la gente votara más de una vez, como detectaron las autoridades locales.

En 2019 se realizó una consulta ciudadana en la que más de 14 mil personas votaron por mantener el nombre de Valle de Chalco Solidaridad. Foto: Hugo Salvador / El Universal

El actual alcalde, Armando García, retomó la idea del cambio de nomenclatura y en noviembre pasado se realizaron foros ciudadanos al respecto. Los resultados de esas reuniones fueron entregados al Congreso local para hacer la petición formal del cambio de nombre.

La diputada local morenista Yesica Yanet Rojas Hernández presentó la propuesta para reformar el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para modificar la denominación del municipio de Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Xico.

“Nosotros no nacemos con la imposición de un partido, no nacemos con la insignia de un partido, lo que queremos es recobrar una identidad que no surge en 1994, definitivamente una identidad que venimos arrastrando desde hace muchos años”, señaló.

Pese a los cinco votos en contra de diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, la propuesta fue avalada por la Comisión de Legislación y Administración Municipal y será llevada al pleno para que el resto de los diputados mexiquenses se pronuncien al respecto.

Habitantes, dividen opiniones

Las opiniones de los vallechalquenses en torno al cambio de nombre, aun con la aprobación en comisiones de los diputados mexiquenses, difieren.

“Yo digo que Valle de Chalco, porque ya en las escrituras viene Valle de Chalco y sería un problema su cambio de Chalco a Xico, pues sí genera problemas, el acta de nacimiento, por ejemplo. Porque muchos se confunden de Valle de Chalco con Chalco y por eso lo querían cambiar, pero sí va a ser que no afecta, pues adelante, hasta a lo mejor nos conviene”, comentó Alejandro Pérez durante un sondeo realizado por EL UNIVERSAL.

“(Me gusta más) Valle de Chalco, pues yo digo que como está, es más conocido por ese nombre y me supongo que ya tiene tiempo con ese nombre, entonces yo digo que si se lo cambian ahorita, pues como que mucha gente lo identifica como Valle de Chalco”, dijo Valeria.

“Ya estamos como Valle de Chalco y ahora sí que sería tramitar todos los papeles y sería un ‘despapaye’. Yo digo que está mal. Que se quede así como está”, mencionó Humberto, uno de los residentes que vive en el municipio desde hace 30 años, antes de que fuera nombrado como Valle de Chalco.

El exalcalde perredista vallechalquense, Ramón Montalvo Hernández, quien gobernó el municipio 122 del Estado de México en dos periodos diferentes, tampoco está de acuerdo con que se cambie la nomenclatura de la localidad ubicada en el oriente del Valle de México.

“Yo dije que no era viable porque el nombre de Valle de Chalco Solidaridad emana de una lucha social, no así de un origen cultural, entonces mi postura fue la que he demostrado con anterioridad en los ejercicios democráticos que se hicieron en años pasados”, indicó.

Foto: Hugo Salvador / El Universal

“Mi postura es que tratamos de defender nuestra identidad de origen el nombre de Valle de Chalco Solidaridad porque entiendo que la diputada Yesica Rojas en un manifiesto dijo que se llamara Valle de Xico, quitándole el nombre de Chalco y la palabra de Solidaridad, lo que no tiene que ver nada con nuestra identidad propiamente y la propuesta del actual alcalde (Armando García) es que se sustituya la palabra Chalco por Xico respetando el término de Solidaridad, esas son las dos propuestas de ellos”, explicó.

Alejandro Tapia, uno de los promotores para la creación del municipio 122, afirmó que la idea inicial del nombre no tenía ninguna relación con Chalco, pero fue una imposición política del entonces gobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet Chemor, de que al final la nomenclatura de la nueva localidad fuera la de Valle de Chalco Solidaridad.

“Cambiarle la denominación tiene un alto contenido político porque fue una imposición de origen porque no teníamos nada que ver con Chalco, la primera circunstancia tristemente se nos impuso Chalco, incluso el primer alcalde fue de Chalco, Felipe Medina Santos”, sostuvo.

“Se ofrecían varios nombres y algunos tenían una carga política, pero ningún nombre propuesto tenía algo que ver con Chalco, pero ninguno tenía la consistencia histórica que hoy ya tenemos después de 29 años que se van a cumplir”, agregó Alejandro Tapia.