Malinalco, Méx.— El director general del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Alejandro Razo Delgado, señaló que a partir de los diferentes trabajos que realizó el gobierno del Estado de México con organismos certificadores y con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 24 productores cuentan con autorización de uso de la denominación de origen del mezcal.

“Esos 24 tienen derecho a que todas las marcas que estén a su nombre puedan llevar la etiqueta mezcal, pero estamos trabajando mucho en el resto de los productores que están pensando en la calidad, en dejar de vender en un envase de PET reciclado y que puedan tener su etiqueta, su botella, y que ingresen al mercado local”, comentó.

Si bien, el funcionario refirió que la instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez fue garantizar ventas justas para los productores, el director refirió que también debe haber un producto justo para el mercado, ello conlleva a ofrecer un mezcal inocuo, seguro y con certificación.

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