Vivero en Xochimilco abona al Reto Verde con 5 millones de plantas

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, visitó el Vivero Forestal San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco, el cual producirá este año 5 millones de plantas nativas para abonar al Reto Verde, y se espera en un futuro llegar a la meta de producir 10 millones de ejemplares anuales.



“Queremos que lo sepan los habitantes de la ciudad, los habitantes del país, los habitantes del planeta, que una de las ciudades más grandes del mundo, la mitad de su territorio sigue siendo rural y forestal y queremos que permanezca así, queremos seguirlo conservando y cuidando; porque de eso depende el que los habitantes de la ciudad tengamos agua, servicios ambientales, que logremos conservar la biodiversidad, restaurar la biodiversidad de todas estas zonas que es fundamental para el futuro del planeta”, comentó.



La mandataria capitalina dijo que en la ciudad el suelo de conservación representa el 2 por ciento de la biodiversidad del planeta y un 12 por ciento de la biodiversidad del país, por lo que es fundamental preservarlo y para ello, la labor de este vivero es fundamental, pues la reforestación de esta zona se produce a través del propio germoplasma, es decir, las propias semillas especies vegetales silvestres se conservan en la zona y no son genéticamente modificadas.



Destacó que este año, al igual que en 2019, el Gobierno de la Ciudad destina mil millones de pesos a tres proyectos fundamentales; el apoyo a la producción rural de hortalizas, árboles frutales, de flores en el caso de Xochimilco y la producción de Nopal en el caso de Milpa Alta.



Esta producción se realiza a partir del programa “Sembrando Vida”, cuyo objetivo es recuperar espacios abandonados en la capital del país, y que actualmente otorga un apoyo de 5 mil pesos mensuales directos a 9 mil 453 personas (3 mil 698 mujeres y 5 mil 755) hombres para llevar a cabo sus labores.



Durante su participación, la directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), Columba Jazmín López Gutiérrez, informó que se han invertido un total de 860 millones 520 mil 910 pesos para el programa al Altépetl.



“Es gratuito, directo e intransferible nuestro apoyo; se ha logrado impactar en 24 mil 364 hectáreas del suelo de conservación; estamos trabajando de lleno con 26 núcleos agrarios y son 39 núcleos agrarios los que están en suelo de conservación, algunos no tienen tierra, sin embargo también trabajamos con ellos en capacitaciones”, añadió.

López Gutiérrez informó que se apoya con la adquisición de insumos para el trabajo que se realiza en la milpa, el maíz y las plantas nativas.



Por su parte, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz y el alcalde Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, agradecieron el trabajo realizado en las zonas de bosque, humedales y de agricultura para poder mejorar la biodiversidad de la zona.



lr/nv