Tu horóscopo. No deberías distraerte en el trabajo

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Si estás haciendo balance de la temporada, deberías empezar por echar un ojo a tus cuentas: podrías tener algún sobresalto por no poner medios contra tus excesivos despistes en este terreno. Aplica tu inteligencia a tus compras.



TAURO (21 abril - 20 mayo).

Excelente jornada para la comunicación en todas sus vertientes, pero en especial si necesitas de ella para los logros profesionales. Tendrás la mente clara para exponer ideas y tomar las decisiones adecuadas. mantén a raya los nervios.



GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

No deberías distraerte en estos días en el trabajo, porque será evaluado de forma especial; se avecinan cambios muy interesantes y estás en una muy buena situación inicial. Los ánimos no te fallarán.



CÁNCER (22 junio - 22 julio).

Alguien nuevo en tu vida te sacudirá el corazón de forma completamente inesperada; no te precipites, podría ser un fogonazo de un día y necesitará de alguna cita a solas para comprobar si todo va por donde tú imaginas.



LEO (23 julio-22 agosto).

Las recientes reuniones familiares pueden haber creado momentos muy tensos con tu pareja, se producen situaciones todavía situaciones desagradables. Quizá la persona amada también quiera poner de su parte, ayúdale a ello.



VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Vence la timidez y comparte tus ideas y proyectos profesionales con tus superiores, solo así conseguirás que conozcan tu valía y ello te puede ser útil para una mejora inmediata. Una invitación familiar puede sorprenderte.



LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Inclinación a los viajes, a descubrir nuevos destinos que potencien tu imaginación. También encontrarás atractivo en la realización de cursos o estudios relacionados con todo lo foráneo. Si estás pensando en dejar de fumar, no esperes más, este es un buen momento.



ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

Hoy sacarás el tiempo que necesitas para poner al día tus cuentas y documentos en casas. No encontrarás un momento más relajado para hacer frente a tanto atraso, y con mejor compañía para no sentirse sólo ante el peligro.



SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Has trabajado mucho para conseguir mejoras profesionales, y por fin verás tus objetivos cumplidos. Inicias una nueva etapa en este campo, que te proporcionará los mejores momentos a nivel social y personal. Dedica algún tiempo a tu vida íntima.



CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Puede haber llegado el momento en que te plantees qué es lo que quieres realmente para tu futuro. No tienes por qué cambiar completamente ni complicarte la vida, pero te irá bien una pensada de vez en cuando.



ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Vas a recibir una pequeña cantidad de dinero que gastarás en seguida. No pienses en las consecuencias porque será más provechoso de lo que crees. El amor te traerá una sorpresa con la que no contabas; piensa antes de tomar decisiones que implican a otros.



PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La mañana estará marcada por la espesura de mente y por la opacidad de ideas. No lograrás tejer un argumento con claridad. El día cambiará radicalmente a medida que se acerque la tarde, en la que pareces mucho más despierto.

