Sentencia de "Miss Mony" podría coincidir con aniversario de tragedia del Rébsamen

El tribunal de enjuiciamiento que lleva el caso de Mónica García Villegas, “Miss Mony”, quien fuera dueña y directora del colegio Enrique Rébsamen, podría emitir el veredicto final, este fin de semana, a unos días que se realice un aniversario más de la tragedia del sismo del 19-S, donde 26 personas, 19 de ellas menores de edad, murieron en esa escuela.

Por ese hecho, García Villegas, es imputada por los delitos de homicidio culposo y por la responsabilidad de obra, al llevarse a cabo modificaciones en su estructura sin supervisión ni el aval de las autoridades, en ese caso, la alcaldía Tlalpan.

Durante esta quinta audiencia celebrada este lunes, la defensa de la imputada y uno de los abogados de los familiares de las víctimas, continuaron con los desahogos de diversos testimonios, por lo que en las próximas tres audiencias podrían realizarse alegatos, una vez terminado ese proceso, el Tribunal de Enjuiciamiento contaría hasta con 24 horas para dar a conocer su veredicto de culpabilidad o inocencia.

Luego, en una posterior audiencia de individualización de la pena, se conocerían detalles de los años de cárcel que cumpliría como sentencia Miss Mony, así como el monto económico que se fijaría como reparación del daño para los padres de las víctimas.

“Después del miércoles podríamos pasar a la etapa de alegatos finales, si las cosas se desarrollarán así, probablemente el jueves y si no, mejor el viernes se estarían celebrando, para tener tiempo para hacer bien unos alegatos, de darse a sí las cosas (el veredicto) se daría en el mismo acto, cada parte expresa su alegato, se contesta, hay oportunidad de una réplica más, después de eso el Código Nacional de Procedimientos Penales, indica que el tribunal tiene que tomar una decisión, puede tomar un descanso, que no exceda de 24 horas, pero con la información vertida, no encuentro duda que se debe dar un veredicto de inocencia”, expresó Rosendo Gómez, abogado de García Villegas.

Mientras que Francisco Riquelme, parte de la defensa de los padres de los niños que fallecieron en el sismo del 19 de septiembre de 2017, detalló que “sí (hay posibilidad) de que el viernes se conozca un veredicto, porque algunas pruebas se desisten en el camino, naturalmente, cuando se han logrado los objetivos de prueba, los familiares se sienten satisfechos con el desahogo de las pruebas”, comentó el litigante.

