Registran sismo de magnitud 2.3 en Álvaro Obregón

Durante la madrugada de este sábado, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró otro sismo de magnitud 2.3 al suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.



SISMO Magnitud 2.3 Loc. 4 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX 13/07/19 01:35:37 Lat 19.37 Lon -99.22 Pf 7 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 13 de julio de 2019

Por otra parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano capitalino (C5) informó a través de su cuenta de Twitter que dicho movimiento telúrico no ameritó la activación de la alerta sísmica.



#Atención De acuerdo con la información emitida por @SismologicoMX; el sismo detectado esta madrugada NO ameritó la activación de #AlertaSísmica a través de la #App911CDMX y los altavoces de la #CDMX. Te compartimos la siguiente información: https://t.co/NwJxjuozqY — C5 CDMX (@C5_CDMX) 13 de julio de 2019

Este es el cuarto sismo que se registra en dicha alcaldía en menos de 24 horas, pues la mañana de este viernes se reportaron tres sismos más en Álvaro Obregón.

Sin embargo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ese mismo día dio a conocer en sus redes sociales que los movimientos no han provocado ningún daño: "no hay ningún daño, no hay nada de qué alarmarse y no hay riesgo".

cev