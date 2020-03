Por noveno día consecutivo, las estaciones Pantitlán, Hangares y Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro, permanecen cerradas hasta nuevo aviso, debido a que continúan los trabajos de verificación por una fuga en una gasolinera, ubicada sobre Av. Fuerza Aérea.

El Metro informó que el objetivo es descartar la mínima situación que vulnere la seguridad de las instalaciones del transporte.

Como medida preventiva se decidió el cierre, en lo que se disipa el olor a gasolina que se percibe mientras que se realizan las labores de mantenimiento.

En tanto, el SCT Metro ofrece el servicio gratuito de autobuses RTP a las afueras de las tres estaciones mecionadas.

Debido a esto, el organismo pidió a los usuarios tomar previsiones en sus tiempos de traslado.

En días anteriores, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, dijo que el servicio en las estaciones afectadas seguirá suspendido hasta terminar los trabajos preventivos para garantizar la seguridad de los usuarios.

En entrevista con EL UNIVERSAL expuso que se garantizará la seguridad de que no hay riesgo para usuarios y que no se repetirá un incidente como el del fin de semana, por lo que no hay fecha para reabrir las estaciones.