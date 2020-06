Oposición del Congreso CDMX insiste en Comisión Especial por Covid-19

Diputados del PAN, PRI y PRD en el Congreso local insistirán en crear una Comisión Especial, que dé seguimiento al tema Covid-19 y que el Gobierno capitalino transparente los recursos aplicados al combate de esta pandemia, cuya propuesta la presentarán el próximo miércoles en la sesión de la Comisión Permanente.



En conferencia, los coordinadores del PAN, Mauricio Tabe Echartea, y del PRI, Tonatiuh González Case, así como los diputados locales del PANA: Gabriela Salido Magos y Jorge Triana Tena, llamaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad realizar, a la brevedad, otra sesión extraordinaria.



Ello, aclararon, para crear dicha Comisión Especial, que proponen el perredista Jorge Gaviño Ambriz y la morenista Guadalupe Chavira de la Rosa, que estará encargada de seguir puntualmente las acciones y procesos de adquisiciones emprendidas por el Gobierno local.



Explicaron que con la aprobación de la “Ley Sheinbaum” –como le llaman a la reformas a la Ley de Austeridad--, es momento de que el Congreso de la Ciudad no renuncie a su facultad de vigilar y controlar la acción gubernamental.



“Con mayor razón, ahora que no participaremos de las modificaciones del Presupuesto, el Congreso tiene que estar poniendo el ‘ojo’ y la ‘lupa’ en las decisiones del Gobierno, no para estorbar, sino cuidar que éstas sean correctas y que el manejo de los recursos sea el adecuado”, apuntó Tabe Echartea.



A su vez, González Case señaló algunas de las acciones que el Gobierno local debe realizar de manera inmediata, es la aplicación masiva de pruebas para la detección oportuna de casos y/o personas asintomáticas, dado que siguen sin revelar cuántas personas les ha resultado positivo el Covid-19 y, la mayoría, son asintomáticos y tienen contacto con familiares y demás personas.



“Debemos ser muy cuidadosos en ese sentido y saber cómo se van a destinar los recursos. Es necesario que el Gobierno informe cuánto ha gastado hasta el momento y, sobre todo, en qué rubros ha invertido este presupuesto. Nada sabemos y menos ahora que nos han hecho del lado”, denunció el priista.



Recordó las distintas propuestas que la oposición ha lanzado en apoyo al personal médico y a sus familias, las cuales han sido rechazadas por Morena y aliados, lo que contrasta con la decisión del Gobierno de contratar a médicos cubanos, cuando los primeros en la línea de batalla son los médicos mexicanos.



“Queremos ser muy claros y congruentes, esta Comisión Especial sería los ‘ojos’ de los ciudadanos, a través de sus legisladores, estaríamos pendientes de cómo se están aplicando estos recursos, porque si bien no podremos decidir su manejo, al menos que se nos informe en qué se gasta”, reiteró.



En su oportunidad, el coordinador del PAN exigió que la emergencia sanitaria, “no sea el pretexto para abrir un ‘boquete de dinero’, crear un espacio para la opacidad o el manejo discrecional de los recursos”, de ahí la importancia que esa Comisión Especial actúe de manera imparcial, ya que deberá vigilar la acción del Gobierno.



“Es oportuno que la Comisión tenga la información sobre las decisiones que el Gobierno va a tomar en materia presupuestal, no ex post, sino antes de que la tome, y que el Congreso local conozca los redireccionamientos o ajustes que la Secretaría de Finanzas efectúe al Presupuesto”, enfatizó.



Por su parte, Triana Tena explicó que esta Comisión tendrá el derecho a revisar y tomar decisiones a la par del Gobierno con relación a la emergencia sanitaria.



Aclaró que buscan revertir las condiciones de exclusión legislativa que Morena incitó y que, el Poder Legislativo no debe olvidar, siendo su facultad constitucional la de fiscalizar y pedirle cuentas a la Administración Pública.



En tanto, Salido Magos habló del seguimiento a pacientes, un tema rezagado y del que el Gobierno local no ha sido transparente ni coherente.



“Es información prácticamente nula y desconocemos cuántas personas contagiadas realmente están registradas en las estadísticas de atención. Desde que inició de este Gobierno, ha dicho que la transparencia es su bandera y toda la información está a disposición de la ciudadanía, entonces cerrarle la puerta a una Comisión Especial sería una total incongruencia”, soslayó.



En conjunto, coincidieron que la conformación de esta Comisión, será plural y deberá encabezarla un partido distinto al de la coalición de Gobierno, y estará integrada por 12 legisladores y legisladoras a distribuir de acuerdo con su representación.



Por ello, anunciaron que deberá quedar como sigue: seis de Morena; dos del PAN; y uno del PRD, PRI, PVEM, AES y del PT, respectivamente.



Además, esta Comisión deberá encargarse de la supervisión de las secretarías de Finanzas, Desarrollo Económico, Salud, Trabajo y Turismo, así como de órganos autónomos y de Gobierno como la Universidad Autónoma, Instituto Electoral, Tribunal Electoral, Comisión de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia Administrativa, Junta Local de Conciliación, INFO, lo mismo que del Congreso y Tribunal Superior de Justicia, los cuales incluyen a la Auditoría Superior y el Consejo de la Judicatura.

lr