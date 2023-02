"No entienden que uno ande recorriendo las colonias", dice Sheinbaum en asambleas en ÁO y Coyoacán

Durante la asamblea informativa en la alcaldía Álvaro Obregón, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que la han criticado por sus recorridos en la ciudad y otros estados del país, pero que no entienden quienes lo hacen que deben escuchar a la gente.

"Lo que algunos no entienden, no les gusta entender, es que hay que estar con la gente, con el pueblo. Los gobernantes que se olvidan, que ya llegaron, se sientan ahí en la silla de su escritorio, y ya no se dan vueltas por las colonias, por los barrios, por los pueblos. Que son nada más ahí de escaparate, no entienden que uno ande recorriendo las colonias, los barrios, los pueblos, las alcaldías", mencionó sin la presencia de la alcaldesa Lía Limón.

Durante su discurso, la mandataria capitalina mencionó que en las cañadas de la Cuarta Sección de Chapultepec va muy adelantado el proyecto “Serpientes y escaleras", el cual consiste en la intervención de la zona para colocar juegos así como la nueva Cineteca Nacional.



"Ahí en la Cuarta Sección, se va a hacer –ya va muy adelantada–, una Cineteca Nacional, un museo especial, como Bodega Nacional y museo de arte; van a haber juegos en las cañadas de la Cuarta Sección que se llaman “Serpientes y escaleras”; y va a haber también actividades culturales durante todo el año. Y ahí va a llegar el tercer Cablebús de la Ciudad de México", destacó.

Destacó que la Línea 3 del Cablebús, que irá del Pueblo de Santa Fe hasta el Metro Constituyentes, ya se van a iniciar a colocar las torres, va a tener seis estaciones.

"(...) uno va a poderse bajar en la Cuarta Sección para ir al cine; en la Tercera para ir al PARCUR; en la Segunda para ir al Centro de Cultura Ambiental; y, en la Primera para ir a Los Pinos, que dejó de ser la residencia oficial y hoy es la casa del pueblo", recordó la mandataria capitalina.

En compañía del secretario de Gobierno, Martí Batres, el diputado federal Miguel Torruco Garza, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González; la secretaria de Educación, Ofelia Angulo Guerrero, Sheinbaum agradeció también a los habitantes de Álvaro Obregón porque han ayudado mucho realmente a que se pueda hacer la obra del Tren Interurbano México-Toluca.

"(...) fíjense que iba a haber solamente una estación en Santa Fe, en la zona residencial y otra en Observatorio, pero el Presidente dijo no, pues no solamente es para los que viven en Santa Fe, también es para los que viven en las colonias de alrededor del pueblo de Santa Fe, entonces se está haciendo otra estación ahí. Entonces, va a poder uno bajar al Metro Observatorio o en el Cablebús al Metro Constituyentes, van a ser las dos vialidades".



Interrumpen discurso de alcalde de Coyoacán

Por otro lado, en la asamblea en Coyoacán, el edil Giovanni Gutiérrez fue interrumpido en su discurso por los asistentes por la desaprobación a su gobierno, pero la mandataria pidió respeto para que lo dejarán hablar.

"Reconozco doctora su labor su labor y apoyo brindado, reconozco, subrayó y recalcó el apoyo a nuestra demarcación doctora. Tengo la certeza que desde el ámbito de nuestra competencias y de la institucional y legalidad seguiremos trabajando con el mismo respecto a la división de poderes y a la pluralidad siempre en beneficio de Coyoacán y de la Ciudad de México", mencionó el alcalde de Coyoacán.

Mientras tanto, entre las acciones que se van a realizar, Sheinbaum destacó que van a rehabilitar y equipar los centros de salud y hospitales, como parte del programa IMSS-Bienestar, y adelantó que en el Hospital de Xoco tendrá un nuevo tomógrafo, ya que el que tiene se descompone ya que tiene años.

