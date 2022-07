Modernización de Línea 1 contará con altos estándares internacionales, asegura gobierno de la CDMX

El director general del Metro, Guillermo Calderón, detalló que a las 00:00 horas de este lunes iniciaron los trabajos de modernización en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), mismos que durarán ocho meses.

Informó que se están haciendo adecuaciones de acceso para el ingreso de maquinaria a los túneles, por la zona de Salto del Agua, y el desmontaje de charolas y corte de vía para su retiro.

“Estamos trabajando en dos frentes, un frente que irá de Salto del Agua hacia Zaragoza que es el punto principal y único de salida de materiales; y otro de Pantitlán hacia Zaragoza. Esto es lo que se inició a las 00:00 horas”, explicó.

En este sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recalcó que construirán una nueva Línea 1 y que estos no son trabajos de reparación.

“No es una reparación, es una nueva línea 1; es decir, no es que se va a reparar una vía o se va a reparar un aparato o se va a cambiar algo en particular, no. Se saca todo del túnel y se vuelve a poner, se saca incluso lo que se llama el balasto, que son las piedritas que están en medio de los durmientes, es decir, se saca absolutamente todo y se vuelve a colocar todo nuevo. Entonces es realmente… por eso hablamos de una nueva línea 1 porque se cambia todo, incluidos los trenes”, subrayó.



¿Qué trabajos se harán en la Línea 1 del Metro?

La nueva línea 1, como la ha llamado el gobierno capitalino, tendrá un sistema de vías renovado, actualizado a los estándares internacionales más altos de seguridad, calidad y eficiencia; además habrá 29 trenes nuevos, reducción del tiempo de espera y menos retrasos en el servicio por averías.

En total se sustituirán 19 kilómetros de vía (pistas de rodamiento, riel de seguridad, barra guía, etc.), modernización de zonas de maniobra y talleres en Zaragoza, cambio y modernización de sistemas eléctricos y electrónicos de vía y sustitución de línea de alimentación alta tensión y subestaciones de rectificación (Metro-energía).

Además, los 29 trenes serán más modernos, diseñados y fabricados especialmente para la Ciudad de México.

Lee también: Sheinbaum agradece a policía que la llevó en moto durante operativo por cierre parcial de Línea 1

Debido a estos cierres, a partir de este lunes 11 de julio y durante ocho meses se brindará servicio únicamente de Observatorio a Balderas para llevar a cabo la modernización de la Línea 1.

De Salto de Agua a Pantitlán se pusieron a disposición cuatro circuitos con 300 unidades de RTP para apoyar a los usuarios: Pantitlán-Balderas (con todas las paradas); Pantitlán-Balderas (sin parada en San Lázaro y Candelaria); Pantitlán-Pino Suárez (todas las paradas); y Zaragoza-Balderas (todas las paradas).

Las y los usuarios podrán abordar estas unidades en el Andén A y en la calle Talleres Gráficos, en la estación Pantitlán, y frente a la estación Balderas.

Lee también: Mexibús se suma a transporte de apoyo en la L1 con servicio directo a Balderas, Juárez e Hidalgo desde Pantitlán

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/rmlgv