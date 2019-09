Jóvenes buscan incorporación a universidad Rosario Castellanos

Estudiantes interceptaron a la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez, para que les diera un documento en el que aseguran que 541 jóvenes serán incorporados a la nueva universidad Instituto de Estudios Superiores (IES) Rosario Castellanos y no del Centro de Estudios Superiores de la GAM.

Al concluir el evento de bienvenida de los nuevos estudiantes que fueron seleccionados por medio de una convocatoria, los jóvenes de reingreso pidieron una explicación. En consecuencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez les comentó que serían parte de la universidad, sin embargo se comprometió a tener una reunión con ellos y la directora del IES Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez.

"Ellos creen que no son parte del Rosario Castellanos, naturalmente el Instituto Rosario Castellanos se está inaugurando y no podemos decir que había más generaciones. Todos se van a pasar en automático al nuevo Instituto de Estudios Superiores pero si alguno no quisiera pasar les vamos a reconocer sus créditos y se revalidan sus estudios”, dijo la titular de la SECTI.

Brenda, estudiante de la Licenciatura de Contaduría y Finanzas, explicó que cuando fue el cambio de gobierno a los estudiantes del antiguo Centros de Estudios de la GAM los han apartado y le han dado prioridad a los nuevos estudiantes.

“No nos han reconocido bien nuestro avance en la universidad y no cambiarán el plan de estudios con base a las nuevas carreras que son compartidas con la UNAM y Politécnico, no tenemos ese derecho”.

En tanto, Alberto Ortega, otro alumno de la misma carrera, detalló que no han sido claras las reglas de operación para los de reingreso ya que no han cambiado la credencial, los planes de estudios y la certeza para los proceso de titulación ya que algunos les falta un semestre o dos.

afcl