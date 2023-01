INVI ofrecerá 50% de descuento al liquidar tu crédito en un solo pago

El Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México publicó los Lineamientos para la Operación del Programa “Dos por Uno”, Créditos INVI y Cofinanciados Ejercicio 2023, donde se realizará un descuento de 50% a las personas que hayan sacado un crédito anterior al 31 de diciembre de 2013.

De acuerdo con la publicación realizada este jueves en la Gaceta Oficial se hará un descuento del 50% sobre el saldo insoluto, a las personas beneficiarias que liquiden la totalidad de su crédito en una sola exhibición.

No obstante, el descuento no aplica en los seguros y gastos de operación, deberán pagarse conjuntamente con el saldo del crédito. Y quedan excluidas de la aplicación del Programa las carteras 51, 61, AI, AE, La Draga y AM.

“El beneficio es aplicable para los créditos cuya alta de recuperación es anterior al 31 de diciembre de 2013, independientemente de la fecha de inicio de recuperación que se registre en el estado de cuenta derivada de los movimientos que haya tenido el crédito, como pueden ser desfases de inicio de recuperación o reestructuras”, indica.

Mientras tanto a las personas beneficiarias que se encuentren en proceso de alta de crédito complementario y se adhieran al beneficio del Programa, se aplicará el descuento únicamente sobre el crédito que se encuentre en recuperación a la fecha de pago del finiquito.

Lee también: Descuento de hasta el 50% en tu crédito INVI, checa aquí cómo obtenerlo

Las personas interesadas deberán ingresar a la página web de FIDERE, www.fidere.cdmx,gob.mx e identificar la promoción denominada como “Al liquidar tu crédito INVI, 50% de descuento”

En el apartado “tramite en línea”, puede generar el recibo de finiquito para imprimirlo; es necesario contar con la clave de crédito que se encuentra en su credencial de pago, (consta de 13 dígitos).

Una vez que digite su número de crédito, aparece en la pantalla el saldo total del crédito, incluido el descuento aplicable y el importe total a pagar, así como la opción de generar el recibo con descuento del 50%.

Lee también: ¿Cómo sacar un departamento del INVI?

Al digitar la clave del crédito, presione en la pantalla “recibo 50% de descuento 1 pago (s) seleccionado (s)” y genere su recibo finiquito. (el equipo de cómputo con el cual realice el trámite, deber estar conectado a una impresora, en caso contrario podrá descargarlo a una memoria USB, para posteriormente imprimirlo), aplica también para equipos móviles.

Podrá realizarlo en cualquier sucursal de los siguientes bancos: AFIRME, SANTANDER, BANSEFI, AZTECA y BBVA, en los días y horarios que establezcan o podrá efectuar su pago en efectivo, por transferencia interbancaria; la CLABE correspondiente aparece en el recibo de finiquito, o bien mediante cheque de caja o certificado, a favor de FIDERE.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

vare