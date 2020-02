El Gobierno de la Ciudad de México inauguró la ciclovía de avenida Paseo de la Reforma, que corre de Lieja a la Fuente de Petróleos, donde se invirtieron 19 millones de pesos y cuyas adecuaciones fueron recomendadas y supervisadas por el Instituto de Antropología e Historia (INAH).

No obstante, algunos vecinos consideraron que la ciclovía, la cual es un sendero compartido entre ciclistas y peatones, era excluyente, pues no pueden ir las mujeres en tacones ni los monopatines. Asimismo, consideraron que el INAH no debía intervenir en la realización de la obra pues, señalaron, no les gustó.

El proyecto consiste en la construcción del sendero en el camellón de Reforma con un sistema denominado gravalock, el cual tiene el objetivo de permear el agua para la absorción del arbolado ubicado en el sendero.

"Son 3.2 kilómetros de longitud, pero en superficie son 12 mil metros cuadrados de superficie, que esto representa parte de las siete intersecciones, los siete cruceros a nivel que se construyeron", informó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteva.

Dijo que también se instalaron 24 semáforos vehiculares, 25 semáforos peatonales, ocho con sonido, con sensor y con sonido, y se movieron 14 esculturas en coordinación con la Secretaría de Cultura y con el INAH.

"Las especificaciones que se siguieron las aprobó el INAH y tienen dos sentidos: por un lado, que fuera una superficie que permitiera el paso peatonal y de bicicletas, y por otro lado que fuera drenante. Y tenía que cumplir con ciertos tonos, ciertos colores que son parte de la preservación de la zona histórica que representa Paseo de la Reforma", explicó.

En tanto, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, informó que esta obra era una deuda que el gobierno capitalino tenía con vecinos de la zona y activistas ciclistas, pues desde hace más de 13 años se estaba buscando una alternativa segura para los usuarios de la bicicleta.

"En 2007 se intentó hacer un carril compartido entre bicicletas y autobuses antes de que sí quiera existiera la del Metrobús, que no funcionó. No daba el ancho para funcionar y después de que se retiró, por desgracia hubo una muerte ciclista en el cruce con Circuito Interior (...) y a partir de ahí hubo una expresión de solidaridad de parte de la comunidad ciclista para exigir que se encontrara una solución para que los ciclistas pudiéramos transitar por aquí, que se mejoraran las condiciones de infraestructura también para las y los peatones", comentó.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que en 2019 se intervinieron 75 kilómetros para hacer la estructura ciclista; sin embargo, aseguró que para este año vienen más espacios para usuarios de la bicicleta, para peatones y para el transporte público.

"Con estas acciones, se ve claramente el esfuerzo que hicimos en 2019 y que se va a ver todavía más en el esfuerzo que estamos haciendo (en) el 2020 y el tiempo que estamos en el gobierno", dijo.

etp