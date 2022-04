Entre gritos y reclamos realizan parlamento abierto sobre corridas de toros en CDMX

Como si estuvieran en la Plaza México, el Congreso local realizó el primer Parlamento Abierto, para elaborar un nuevo dictamen para prohibir las corridas de toros, sólo que los participantes confundieron el evento con la fiesta brava, por lo que lo concluyeron con reclamos, ofensas y gritos contra “el juez de plaza”, perdón, contra el organizador.

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso local, Jesús Sesma Suárez, invitó para el evento a representantes de los distintos sectores que participan en el desarrollo de la tauromaquia, así como de académicos, investigadores, activistas y servidores públicos involucrados en el tema, quienes a punto estuvieron de enfrentarse a golpes.

Previo al inicio de las ponencias, el diputado local del PVEM lamentó la falta de interés por parte de Santiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez; del secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide; de Juan Fernando Rubio Quiroz, enlace legislativo de la Secretaría de Medio Ambiente; y del secretario de Trabajo, José Luis Rodríguez Díaz de León, “quienes decidieron no participar, ni enviar un representante para este ejercicio democrático”, dijo.

Sesma Suárez destacó que es necesario avanzar en la construcción de una ciudad, donde se cumpla el mandato constitucional de brindar y garantizar el bienestar animal, aunque fue interrumpido por un grupo numeroso de personas, que dijeron ser trabajadores de la Plaza México, quienes a empellones intentaron ingresar al salón donde se desarrollaba el Parlamento Abierto.

Sólo que el personal de resguardo del Congreso local –sin utilizar la fuerza que lo hacen contra los reporteros de la “fuente”--, les impidió su ingreso, por lo que el presidente de la Comisión de Bienestar Animal, les pidió nombrar un grupo de cinco representantes, por lo que decidieron retirarse del recinto.

Al continuar el parlamento, el también coordinador de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad (APVJC) le dio la palabra a Arturo Vega Vigueras, de la Coordinadora Independiente del Movimiento Animalista, y a Benjamín Calva Rodríguez, socio fundador de la Asociación Nacional de Veterinarios Taurinos, quienes, obviamente, rechazaron la prohibición de la fiesta taurina.

Lo mismo que Guillermo Edgar Perucho, promotor de proyectos de Tauromaquia; Fabiola Poblano Ramos, asesora de Organizaciones Taurinas; y José Saborit, director de la Asociación Civil Tauromaquia Mexicana, que abogaron por el derecho a legitimar, proteger y administrar sus tradiciones, creencias y cultura.



Buscan eliminar prácticas de pueblos

Por ello, estos cinco participantes criticaron los “procesos civilizatorios”, que buscan eliminar prácticas de los pueblos y comunidades indígenas, sin antes conocer su fundamento histórico, por lo que pidieron debatir sin fobias o a través de la imposición moral de unos cuantos.

Ante esto, Arturo Berlanga Ramírez, director ejecutivo de Animal Naturalis México; Sofía Morín Pérez, de “Por los que no tienen Voz, AC”; y Antonio Franyuti, presidente de Animal Héroes, lamentaron la ausencia de representantes del Gobierno capitalino, “pues no han podido compartir información fidedigna sobre esta inhumana actividad”, denunciaron.

Asimismo, externaron la necesidad de eliminar prácticas que vulneran el bienestar animal y que no deben conservarse, ya que la Constitución de la Ciudad de México así lo establece.

Cabe destacar que a cada momento, Sesma Suárez pedía orden a los presentes, quienes querían preguntar a los ponentes, “eso lo haremos cuando concluyan las exposiciones. Así que compórtense o tendré que ordenar sean retirados”, advirtió constantemente el organizador.

Sin embargo, los ánimos se fueron caldeando, por lo que no fue posible pasar a las preguntas y respuestas, pues Vega Vigueras tomó el micrófono, “porque son varias alusiones a mi persona y es justo responderle a estas personas que no conocen verdaderamente las corridas de toros. ¡Déjame responder! ¡Para eso me invitaste!”, reclamó casi a gritos y el rostro enrojecido.

Empero, el pevemista al no poder controlarlo dio por concluida la reunión, entre gritos, ofensas y amenazas de unos y otros de los invitados. Aunque no pudo observarse en qué terminó el enfrentamiento, pues Comunicación Social del Congreso local apagó la señal de las redes sociales.

