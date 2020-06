En la CDMX no se tolerará el abuso policial: Sheinbaum

Ante las recientes protestas que se viven por las muertes de George Floyd y Giovanni López, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que en la Ciudad de México no se tolerará cualquier tipo de abuso policial o “comportamiento racista”.

Al ser cuestionada por un periodista sobre el abuso de fuerza pública contra los habitantes, la mandataria capitalina señaló que está en contra de cualquier forma de discriminación en la Ciudad de México y afirmó que los policías “saben muy bien que no se permite y no se tolera”.

A ver si me puede dar una opinión sobre esto. Está el caso de George Floyd en Estados Unidos y todas las protestas que hemos visto que han dado la vuelta al mundo. En México ya también se dieron dos casos relevantes de abuso policial en esta pandemia, Oliver López, en Tijuana, y Giovanni López, en Jalisco.

¿Qué opina de este fenómeno? y si esto podría pasar en la ciudad, ¿cómo tienen capacitada a la policía para evitar este tipo de abusos y si podemos tener garantías para que esto no vaya a ocurrir?, preguntaron a la jefa de Gobiern en la conferencia de prensa diaria.

"Estamos totalmente en contra de cualquier abuso policial, de cualquier comportamiento racista, clasista, cualquier forma de discriminación en la Ciudad de México, y los policías de la ciudad saben muy bien que no se permite y no se tolera, bajo ninguna circunstancia, el abuso policial. Ya ha habido algunos casos donde se ha dado, en donde hay, no solamente sanciones administrativas, sino también inclusive, penales.

"Entonces, esa es nuestra orientación, siempre la ha sido, siempre hemos sido defensores de los derechos humanos, y hoy más que nunca tenemos que seguirlo siendo. Entonces, esa es la orientación", dijo la jefa de Gobierno.

Este jueves, la muerte de Giovanni López en Guadalajara causó indignación entre los mexicanos, al darse a conocer que el joven fue detenido y agredido por policías, por no portar cubrebocas en la vía pública.

Además, acusaron que López, quien fue arrestado la noche del 4 de mayo, falleció por golpes mientras estaba bajo custodia de los uniformados. Este hecho provocó que cientos de tapatíos salieran a manifestarse a las calles.

La semana pasada, otro acontecimiento que conmovió al mundo fue el caso de George Floyd, quien murió asfixiado con la rodilla de un policía de Estados Unidos.

