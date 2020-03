Empresas estiman invertir 14 mil mdp en la Ciudad de México

Diversas empresas estiman invertir al menos 14 mil millones de pesos en la Ciudad de México con el objetivo de mejorar la economía en la capital, como parte del compromiso para la inversión y el empleo que se acordó entre la iniciativa privada y el gobierno de la Ciudad.

El empresario Carlos Slim Domic, de Grupo Carso, destacó que su consorcio prevé invertir para este año alrededor de 2 mil 340 mdp, en parte inmobiliaria, dentro de estos, el pabellón de la Biodiversidad de la UNAM.

Precisó que seguirán con los proyectos de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y las acciones educativas, de salud y deportivas.

Informó que invertirán 7 mil 600 mdp en telecomunicaciones para la ampliación de cobertura de 4.5G y continuar creando la red que permitirá el desarrollo de 5G.

En tanto, Daniel Servitje Montull, director general de grupo Bimbo, refirió que destinará 4 mil 200 mdp en materia de innovación y desarrollo, pues el objetivo de la empresa es sustentable, productiva y humana.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que hay varios proyectos que están en puerta y que van a comenzar a desarrollarse, unos de ellos es el cambio en el modelo de desarrollo urbano.

"No podíamos seguir creciendo bajo una condición en donde no pusiéramos primero la sustentabilidad de la ciudad como un eje fundamental. Si no invertimos en agua ¿cómo vamos a seguir creciendo? Si no invertimos en saneamiento ¿cómo vamos a seguir creciendo? Y también, que estuviera dirigido en aquellas zonas que más requiere la ciudad", comentó.

La mandataria local, resaltó que la Ciudad es buena para que haya inversión, destacando que en 2019 fue la entidad de la República que más empleos formales creó, fue la que más inversión extranjera directa tuvo, de 7 mil millones de dólares y en términos del turismo tuvo un crecimiento de cerca del 25%, en ocupación.

