Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, entregó 5 mil tarjetas de apoyo económico a alumnos de secundarias públicas de la demarcación e informó que se avanza en la construcción de una nueva preparatoria, la cual estará en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Constitución de 1917, donde también se edifica el Museo Infantil Interactivo, el cual será de acceso gratuito.

En el marco del programa social de Ayuda Económica y Bienestar Integral para Estudiantes de Secundaria, consistente en la transferencia bimestral de 500 pesos por cada alumno, la alcaldesa destacó que hasta el momento han entregado 15 mil apoyos económicos, lo que representa un avance del 60% en la meta de beneficiar a 25 mil menores en este año.

Durante su mensaje, Brugada Molina resaltó las acciones de su administración y del gobierno local para evitar la deserción escolar y ofrecer espacios educativos en distintos niveles, así como recintos recreativos y culturales para toda la población; en este caso, para los habitantes de esta alcaldía.

Destacó la construcción de la nueva preparatoria y el Museo Infantil Interactivo en el Cetram Constitución de 1917, espacio público que había sido concesionado a empresas particulares, lo cual fue revertido por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a petición de los vecinos para desarrollar proyectos en beneficio de la población local y no a favor de particulares.

Durante el evento, Brugada Molina acusó a su antecesora, Dione Anguiano, de concesionar por 80 años a una empresa privada una parte del Cetram para construir una plaza comercial, “lo cual generó oposición vecinal de todas partes de Iztapalapa.

“Lo mismo sucedió con el Museo Infantil, que también estaba concesionado a particulares que cobrarían el acceso. Afortunadamente logramos detener esos proyectos”, destacó.

Por otra parte, Clara Brugada garantizó a los padres de familia que no están solos con la gran tarea de educar a los jóvenes y cambiar las cifras en las que se expresa que en Iztapalapa hay 5 mil menores que deberían estar en la secundaria, pero que no están inscritos, y de los que entran a primer año de ese nivel, el 25%, uno de cada cuatro, no la concluyen.

