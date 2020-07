Diputados del PAN piden a Morena dejar "pifias legislativas"

Para no dejar “enfriar” las constantes discusiones de este miércoles, entre Morena y la oposición en prácticamente los 74 puntos de la Comisión Permanente, la fracción del PAN en el Congreso local exigió a los morenistas abandonar sus intentos por afectar afecten el patrimonio de los capitalinos.



A través de un punto de acuerdo, la diputada local del PAN, América Rangel, planteó la posibilidad de que el Congreso capitalino establezca el compromiso a no vulnerar los derechos de propiedad privada de los capitalinos, como lo ha intentado en cuatro ocasiones el grupo mayoritario.



“Da la impresión de que no son hechos aislados, sino que hay una auténtica consigna de ir tras la propiedad privada, o de que el Estado ya no está dispuesto a garantizar el derecho a la propiedad privada”, reclamó la panista.



Indicó que la Constitución federal reconoce tres aspectos fundamentales: El Estado está obligado a garantizar el derecho a la propiedad privada, a través de su transmisión de dominio y por ser el poseedor originario; la obligación por garantizar ese derecho es del Estado, no de un particular; y la única manera de revertir ese traslado de dominio, es por medio de una expropiación, donde garantice la indemnización y acredite la utilidad pública.



“Desde una perspectiva democrática y de defensa del Estado de Derecho, deben cesar los intentos de disposición de la propiedad privada por parte del Estado, bajo el argumento de su supuesta protección”, señaló la panista.



Agregó que a través de iniciativas, Morena ha intentado afectar la propiedad privada, como ocurrió la semana pasada que pretendió regular las aplicaciones de hospedaje, “pero ya no son hechos aislados, han sido cuatro intentos. La propiedad privada es sagrada”, subrayó.



En el marco de la presentación del punto de acuerdo, el diputado local del PAN, Diego Orlando Garrido López, preguntó a su compañera si sería adecuado realizar una mesa de trabajo con diversos actores, para discutir el tema, lo que aceptó la promovente del tema.



Aunque lamentó que pese a las “pifias legislativas”, el grupo mayoritario en el Congreso de la Ciudad insista en fracturar la credibilidad del órgano parlamentario, “llevándolo a ser un restaurador del viejo régimen”, acusó.



Sin percatarse de los rostros descompuestos de los morenistas asistentes a la sesión virtual de la Permanente, Rangel Lorenzana explicó que el Congreso local tiene que ser claro ante la ciudadanía y mandar señales e certeza y, sobre todo, de la defensa de los derechos de las personas.



“Morena debe cesar en sus intentos de erosionar el patrimonio, que miles de capitalinas y capitalinos han conformado con su esfuerzo y al amparo de una Ciudad que se afirma liberal y de plenas libertades”, enfatizó.



Aclaró que el PAN no tolera ninguna intentona por expedir legislaciones en cualquier orden de gobierno, que afecte los derechos de propiedad privada o que, bajo el argumento de garantizarla, trasladen obligaciones del Estado a particulares.



Sin embargo, el punto de acuerdo no fue considerado de urgencia y obvia resolución, por lo que fue turnada a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.



lr/nv