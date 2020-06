Diputación Permanente del Congreso local pedirá aplazar proceso electoral

Por 12 votos a favor –de Morena, PT, PES y PVEM--, cinco en contra –PAN y PRD—y dos abstenciones –PRI--, la Diputación Permanente del Congreso local aprobó pedir al Instituto Nacional Electoral (INE), aplazar la jornada electoral que inicia en septiembre próximo, a fin de que incluyan la violencia electoral contra las mujeres en la Ciudad de México.



De nada valió la exposición del panista, Diego Garrido López, y del perredista, Víctor Hugo Lobo Román, quienes advirtieron que suspender o aplazar el inicio del proceso electoral, “no sólo es inconstitucional, sino manda ‘al diablo’ al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)”.



Por ello, exigieron, cada uno en su momento de exposición, a que Morena y partidos aliados respeten la Constitución, “porque a todas luces va en contra de nuestra Carta Magna, y dejen de pisotear la autonomía de los órganos electorales”, enfatizaron.



Sin embargo, como lo hizo en la última sesión del periodo ordinario, la morenista Valentina Batres Guadarrama, insistió que “es un reclamo de las mujeres, para que no se repitan hechos como los del 2018, cuando fue agredida hasta la que hoy es nuestras jefa de Gobierno. Es por humanidad”, expuso en su punto de acuerdo.



En respuesta, Lobo Román sostuvo que “en eso estamos de acuerdo, pero porque no lo hicieron antes. Ahora es a todas luces electorero, porque saben que se les cayó su teatro. Mentira que defiendan a las mujeres, en realidad lo que buscan son beneficios para su partido, que sabe le irá mal el próximo año. No debemos legislar sobre las rodillas”, dijo.



Esto obligó a la morenista, Guadalupe Chavira de la Rosa, recordarle a Lobo Román que “es de memoria corta, porque usted como jefe delegacional en Gustavo A. Madero, mandó clausurar un evento de la que hoy es nuestra jefa de Gobierno. Usted bien sabe lo que es violentar a las mujeres”, espetó al perredista.



De allí que Lobo Román le respondió que “la que tiene corta memoria es usted, porque en una campaña no se puede clausurar nada. Usted miente. Efectivamente, fue suspendido ese evento que al que alude, porque, como es su costumbre, violentaba la ley. Fue por eso”, enfatizó.



A su vez, Garrido López lamentó que Morena utilice la modalidad remota de las sesiones del Congreso local, para debatir temas electorales y partidistas y no priorizar la agenda prioritaria ligada a la pandemia, como es la crisis económica y del sistema de salud local.



Al hablar en contra de la propuesta de la diputada Valentina Batres, sobre suspender el proceso electoral por argumentos de violencia política de género, el panista la refutó que su tiempo lo ocupe para confundir términos legales.



“La diputada confunde la facultad de atracción con la de asunción. La primera se refiere al IECM para que emita opiniones y no que ejerza facultades propias del Instituto. Lo que usted pide en su punto de acuerdo, es suspender el inicio del proceso. Pero eso no se puede a través de la facultad de atracción”, destacó.



Argumentó que el debate recae en una reforma electoral, “pero ya no es posible, porque el tiempo máximo para realizar modificaciones a las normas, fue como límite hasta el 5 de junio.



“No podemos hablar nada en materia electoral, porque la Constitución federal nos dice que no puede moverse ya nada electoral a partir de 90 días antes del proceso electoral”, que es el 1 de septiembre próximo.



Insistió, al igual que Lobo Román, que no acompaña las ideas de Morena, en dejar atrás las facultades y el respeto a los órganos electorales de la Ciudad.



“No creo que los consejeros (del IECM) estén de acuerdo en que los hagan a un lado y que, con un punto de acuerdo y por el capricho de unos cuantos, los manden al diablo y les quiten facultes para dárselas al INE”, denunció.

