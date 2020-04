CDMX, por debajo de otras ciudades del mundo en casos de Covid-19: Sheinbaum

Pese al aumento de casos de Covid-19 en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la capital del país está por debajo de otras ciudades del mundo en contagios, pues se iniciaron medidas preventivas desde el 21 de marzo y el primero de abril se hicieron acciones todavía más estrictas en coordinación con la emergencia sanitaria.

"Pero no es para confiarnos, todo lo contrario, en los siguientes días seguirán creciendo los casos de contagio y hospitalizaciones, pues recordemos que una persona muestra síntomas cinco o más días después de haberse contagiado", comentó en un video publicado en sus redes sociales.

Por esta razón, aseguró, está trabajando todos los días en coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el Insabi, la Secretaría de Salud del gobierno de México, la de Relaciones Exteriores, de la Defensa y de la Marina, para ampliar el número de camas con ventiladores en la ciudad, contratar especialistas, médicos generales, enfermeras, trabajadores de la salud para atender el número de casos graves que se presenten en conjunto.

"Veamos lo que ha pasado en otras ciudades, su capacidad hospitalaria se ha desbordado, no queremos que nos pase lo mismo", comentó.

La mandataria local recordó que para ello se está trabajando en tres áreas: La primera, es seguir insistiendo en ser responsables, no contagiar y no contagiarse, quedándose en casa; la segunda es, ir ampliando el sistema de salud pública de la ciudad en coordinación con todas las áreas; y en tercero, el sistema SMS de apoyo con médicos en Locatel para que las personas con síntomas de Covid-19, sin saturar los centros hospitalarios.

"Si tienes síntomas como tos seca, dolor de garganta, fiebre, dolor de cuerpo, manda un SMS al 51515 o llama a Locatel, te vamos a atender con médicos preparados de forma telefónica", dijo.

Agradeció a los médicos, a las enfermeras, camilleros, personal de limpieza, de alimentación y todos los trabajadores de salud por su trabajo y aseguró que vienen tiempos difíciles y se van a atender sus necesidades.

"Me siento muy orgullosa de los habitantes de la Ciudad de México; gracias a la responsabilidad de muchas familias, se han salvado vidas y queremos seguir, por eso hago un llamado de nuevo a no contagiar y no contagiarse, quédate en casa", recalcó.

