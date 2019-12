CDMX afina detalles para nuevo hospital en Cuajimalpa

Luego de que habitantes de El Contadero, en la alcaldía Cuajimalpa, aprobaran la construcción del Hospital General Cuajimalpa, que sustituirá al Materno Infantil, que se incendió el 29 de enero de 2015, el gobierno capitalino trabaja en el convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y afina los últimos detalles del proyecto ejecutivo, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

No obstante, un grupo de vecinos aseguraron que la consulta fue arbitraria e inconstitucional, pues votaron algunas personas que no son habitantes de esta zona.

“Siempre tienen la posibilidad de presentarlo (el amparo), pero los argumentos que tuvo el otro proyecto que fue suspendido, era que no hubo consulta y que además se presentó un problema con el estudio de impacto ambiental, entonces, el proyecto se cambió por completo.

"Habrá menos camas, se aleja de la barranca, que era uno de los problemas y se hizo la consulta pública, entonces, no tendría porque el juez darle alguna suspensión”, comentó la mandataria local.

Comentó que desde que llegó al gobierno ha tenido acercamiento con los vecinos de El Contadero; sin embargo, dijo que se desconoce por qué no quieren que haya un hospital ahí, pues anteriormente en ese lugar ya había un hospital, el Materno Infantil, por lo que no hay argumentos suficientes como para que se amparen.

“La mayoría de la gente quiere su hospital y quiere el hospital ahí. Vamos a cuidar todo para que no haya conflictos viales, etcétera, etcétera, que se pudieran presentar ahí. Se les dio la suspensión en su momento por este tema de pueblo originario que no había habido consulta, ahora ya hay consulta. Entonces nos hemos acercado, pero en realidad no se entiende cuáles son los argumentos para poder presentar el amparo”, dijo.

Por su parte, Bernar Flores, miembro de la asociación civil Pro Contadero, advirtió que esta consulta no tiene legitimidad pues este proyecto hospitalario esta objetado en dos juicios de amparo en tribunales federales.

“Hay que tomar en cuenta que el amparo 1132/2018 el cual tiene una suspensión definitiva vigente de todos los permisos locales y federales con los que se tramitó la obra del Hospital General de Cuajimalpa, se encuentra defendiendo no solamente los derechos indígenas de El Contadero sino, también de San Pedro Cuajimalpa; así que falta mucho camino en los tribunales federales para desahogar este juicio y, más aún, para pensar en la construcción del Hospital de Cuajimalpa en corto tiempo como desea la Jefa de Gobierno”, comentó.

Indicó que se tramitarán todos los recursos legales posibles con el fin de defender a los habitantes de El Contadero y garantizar los derechos a un medio ambiente sano y el relativo a la protección de la salud; “accionaremos todos los recursos legales por qué la razón del derecho nos asiste y esto, lo garantizará el Poder Judicial Federal”.