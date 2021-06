Agilizan vacunación en la Biblioteca Vasconcelos

En la Biblioteca Vasconcelos, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, la vacunación para adultos mayores de 60 años fue ágil en comparación con otras sedes que aplican la segunda dosis contra el Covid-19, ya que en días anteriores se presentaron aglomeraciones en Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Lo que ayudó para no generar caos vehicular en las inmediaciones de las instalaciones fue que los adultos mayores que descienden de los automóviles lo hicieron a un costado del carril exclusivo del Metrobús de la estación Buenavista de la Línea 3, por lo que no detuvieron el tránsito.

Además, hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del programa Ponte Pila, ayudando a los adultos mayores que requieren una silla de ruedas para ingresar a la biblioteca.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo observar que en la entrada de la macrounidad vacunadora se presentaron aglomeraciones de adultos mayores para su segunda dosis de AstraZeneca; sin embargo, hubo fluidez.

Tampoco se registraron aglomeraciones en el transporte público ni tránsito vehicular en Eje 1 Norte ni la calle Juan Aldama, esta última por donde salen las personas vacunadas.

“Súper rápido, no tuve contratiempos. Tenía mi cita a las 11 [de la mañana] y pues estamos de salida en menos de una hora”, comentó doña Estela, de 80 años de edad.

Agregó que la organización fue coordinada, y aunque tuvo un problema con su comprobante de domicilio, decidieron pasarla a un módulo de vacunación ya que llevaba su primer comprobante de la primera dosis de hace dos meses.

Mientras tanto, Javier, de 70 años, compartió que su cita era este viernes, pero decidió acudir ayer ya que quería acompañar a su esposa. “Tenía miedo de que no me atendieran, pero al final sí me vacunaron. (...) No quería poner el desorden, pero no queríamos salir dos veces”.

El señor añadió que los adultos mayores que todavía faltan por recibir su dosis deben ser conscientes de que les funcionará para combatir la enfermedad y para que poco a poco la pandemia vaya desapareciendo.

“Hay menos personas enfermas, esto poco a poco va desapareciendo y vamos a salir de la pandemia pronto”, confió.

Organización

Luego que los adultos mayores de 60 años en Álvaro Obregón tuvieron que caminar de uno a dos kilómetros para aplicar su segunda dosis de AstraZeneca debido al tránsito vehicular en la sede de la Universidad del Policía, las autoridades lo solucionaron con oficiales viales.

En la calzada Desierto de los Leones, a un costado de la sede vacunadora, oficiales de la SSC manejaron el tránsito y no dejaron que ningún vehículo descendiera a las personas de la tercera edad en la avenida, sino que en esta ocasión permitieron que ingresaran a la universidad, por lo que fluyó el paso de los automóviles en ambos sentidos sin ocasionar embotellamientos.

Por lo anterior, el Deportivo Plateros volvió a ser unidad vacunadora este jueves en punto de las 9:00 horas y hasta el 5 de junio que concluye la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años.