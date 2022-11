CDMX y Sinaloa firman  “Convenio Intercambio de Buenas Prácticas de Gobierno”

El Gobierno de la Ciudad de México y el estado de Sinaloa firmaron el “Convenio Intercambio de Buenas Prácticas de Gobierno”, el cual busca analizar las experiencias exitosas de ambas entidades en materia de tecnología, innovación, seguridad, cultura, movilidad y medio ambiente.

La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no solo se trata de un intercambio de prácticas de la Ciudad de México hacía Sinaloa y viceversa, al contrario, lo importante son las buenas políticas públicas en para de los mexicanos.

Destacó que en la capital se abrieron dos universidades: el Instituto Rosario Castellanos, y la Universidad de la Salud.



Asimismo, dijo que se creó la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) para disminuir trámites al interior de la administración pública y exterior para beneficio de los capitalinos.

Señaló que se han colocado más de 33 mil puntos de WIFI gratuitos en la ciudad, además de que se ha priorizado la inversión en los distintos sistemas de movilidad como metro, metrobús, trolebús, cablebús, entre otros.

“Todo esto lo ponemos a disposición de todos los gobiernos y en particular de Sinaloa. Cuando se hacen acciones con recursos públicos le pertenecen al pueblo y no a una administración, por eso está a disposición de todos”, destacó.

Por su parte, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya explicó que aprenderán mucho de la Ciudad de México porque “desde que la dirige la izquierda es la ciudad más progresista del país y del mundo”.

Refirió que no hay mejor lugar para aprender de movilidad que la capital del país, “porque gobernar la ciudad de México no es cualquier cosa”.



“Y me da mucho gusto que firme esto con Claudia Sheinbaum, que es muy famosa; pero, además, ha gobernado bien la Ciudad de México, ha dado muestra de que tiene capacidad, una mujer que tiene capacidad para gobernar y vamos a aprender cosas", destacó.



Añadió que Sinaloa podría fortalecer las técnicas de siembra de maíz en alcaldías como Milpa Alta, así como algunas cuestiones de seguridad, “hemos bajado los índices delictivos aunque los medios no nos crean”.