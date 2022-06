De cara a las próximas elecciones del 2024 son más los personajes políticos que se han “destapado” para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.



En diferentes espacios han hecho público su deseo de sustituir en el cargo a Claudia Sheinbaum Pardo.



Hasta ahora la lista la incluyen Xóchitl Gálvez, Sergio Mayer y Salomón Chertorivski.



Sin embargo, también existen otros funcionarios que han descartado sus aspiraciones por estar al frente de la capital, como el titular de la Policía local, Omar García Harfuch, quien señaló que está concentrado en la SSC y la seguridad de los capitalinos.

Sergio Mayer

"Yo utilicé el medio artístico para llegar a dónde estoy", fue lo que el actor y exdiputado Sergio Mayer declaró a Yordi Rosado, durante una charla que tuvo con el conductor para su canal de YouTube.



El exGaribaldi le explicó a Yordi que todos los pasos que dio en su carrera tuvieron una razón, primero fue modelo para ser actor y tras lograr esta meta aprovechó su popularidad para abrirse las puertas en otros ámbitos, como el de la política.

"A corto plazo te puedo decir que a mí me gustaría ser senador de la República o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México , yo quiero dejar huella de algo positivo. Cuando yo dije que quería ser diputado todo el mundo se burló y dijeron, ay sí el striper, a mi no me da pena haber sido striper, porque es parte de mi carrera y de mi historia".

Aseguró que a diferencia de otros artistas que en cuanto llegan a una curul piden licencia y dejan botado el trabajo, él puede demostrar que fue íntegro y cumplió con su papel de diputado y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, teniendo casi el 95% de asistencia; por eso fue muy claro cuando tomó el cargo, no haría nada como empresario o actor hasta que terminara su cargo, por eso hasta el final decidió hacer el espectáculo "Sie7e".

Sergio Mayer aseguró que su decisión de entrar al mundo de la política no fue una ocurrencia, sino que su trabajo comenzó tiempo atrás siendo vocero de los derechos de los niños, lo que lo llevó a hacer trabajo social e impulsar iniciativas de ley desde el activismo ciudadano.

"Y de repente dicen, 'ay un actor que quiere ser político'; porque dicen que los actores son tontos, son estúpidos, son pen..., no pueden opinar, yo no sé si otros diputados actores o cantantes han hecho buen o mal papel, yo hablo por mi trabajo y quien lo quiera creer que bueno y el que no, no me interesa".

Xóchitl Gálvez

La senadora por Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que buscará ser la candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México arropada por su partido.

"Voy a ser Jefa de Gobierno, realmente la vida me preparó para esto, permanecí con (Vicente) Fox sin estar en la política, a lado de los pueblos indígenas estuve seis años y dí buenas cuentas", afirmó la funcionaria en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en su programa en Grupo Fórmula.

Señaló que los temas del agua y la movilidad en la capital del país, deben ser atendidos con inmediatez para no caer en la crisis.

"Sí tengo una visión de qué hacer con esta Ciudad, viendo y escuchando lo que está pasando en Nuevo León, o le entramos a resolver el tema del agua a fondo o dentro de algunos años la Ciudad de México se verá incrementada su crisis de agua", indicó.

"Esta Ciudad necesita a una Jefa de Gobierno que defienda a los capitalinos, si no resolvemos el tema de la movilidad, ¿por qué la gente se opusó a la mega Torre de Mítikah? porque implica más coches y porque implica más agua que van a consumir. Entonces vamos resolviendo el tema del agua y de la movilidad y podemos apostarle a una verticalidad de la ciudad pero ya sin coches, con otras maneras de transporte público", exaltó.

Foto: IG Xóchitl Gálvez



Salomón Chertorivski

El diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski, se “destapó” como contendiente para gobernar la Ciudad de México.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el legislador sostuvo que se ha preparado gran parte de su vida para competir por el cargo que hoy ocupa Claudia Sheinbaum.

Comentó que todo su equipo es de policías que piensan en los resultados en materia de seguridad.

Foto: IG chertorivski_salomon

Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que no está pensando en 2024 y reconoció ante su equipo de trabajo que únicamente piensan en la seguridad y la SSC.



“Para la ciudad sería muy malo tener a las personas encargadas de la seguridad, pensando en otras cosas que no sea la seguridad de la ciudad”, dijo.



Foto: Tomada de IG omargharfuch



