Nezahualcóyotl, Méx.- La familia de Mitzy Tonanzin, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 18 años de edad, quien desapareció desde el 8 de abril, condenaron la versión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de que pudo ausentarse por su propia voluntad.

“No hay ninguna noticia sobre mi hija, de hecho el comunicado que mandó fiscalía (CDMX) sinceramente no sé de dónde sacaron los datos, ya que para decir que ella se fue por voluntad propia pues se lo tuvo que decir mi misma hija, porque ni siquiera yo como su mamá lo pude haber dicho, porque realmente yo no sé si se fue por voluntad o se fue porque se la llevaron, o se fue porque yo no sé”, dijo la madre de la joven.

Los padres de la muchacha quien vive en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl no están de acuerdo en la versión que dieron a conocer las autoridades de la Ciudad de México sobre el motivo de su ausencia.

Además de los padres de Mitzy Tonanzin, familiares cercanos han estado en las reuniones con autoridades capitalinas, mexiquenses y del CCH, pero ninguno de ellos ha comentado que ella se haya ido de su casa por su propia iniciativa.

Desde el 8 de abril, día que desapareció, no ha recibido su mamá, papá, tíos u otros integrantes del núcleo familiar cercano alguna llamada o mensaje de ella que pueda respaldar la hipótesis de la fiscalía de la Ciudad de México de que esté fuera de su hogar porque así lo haya decidido.

“Refieren que hay entrevistas, yo soy papá directo, está mi esposa, con nosotros no se entrevistaron, ya preguntamos con los tíos más cercanos y con nadie han hablado, con los que estuvieron en la marcha se preguntó y en ese mismo sentido”, comentó el padre de la joven.

Después de que Mitzy Tonanzin se ausentó de su casa, la familia ha participado en protestas para dar a conocer su caso. El domingo 24 de abril varios de ellos marcharon de la Cabeza del Coyote a la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, en esa manifestación intervinieron integrantes de colectivos feministas para exigir el cese a la violencia que sufren las mujeres de manera cotidiana y para exigir que las autoridades localicen a otras chicas que están desaparecidas.

El viernes acudieron a otra protesta en las inmediaciones del CCH Oriente, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, plantel al que acude Mitzy Tonanzin para clamar a las autoridades que sea localizada.

Según las investigaciones de la fiscalía capitalina, el 8 de abril la joven abordó una unidad de transporte público en el municipio de Ciudad Neza y luego hizo una parada en el Metro Guelatao, de la Línea A, pero los padres tampoco están de acuerdo con esa información.

aosr/rmlgv