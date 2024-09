El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz, expuso que derivado de la identificación de la corrupción inmobiliaria que se presentó en la alcaldía de Benito Juárez, cinco inmuebles ya cuentan con Constancia de Seguridad Estructural, que les garantiza el buen estado de las estructuras de la edificación, mismos que están a la espera de que se regularicen.

Al comparecer ante las Comisiones de Desarrollo de Vivienda, de Planeación, del Desarrollo y de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la Ciudad de México, detalló que fueron vecinos de 24 inmuebles quienes mostraron interés para tener la certeza jurídica de su propiedad y fueron atendidos en colaboración con el Instituto de Seguridad para las Construcciones, por lo que se llevó a cabo la revisión estructural de los inmuebles y de ellos, cinco ya cuentan con dicho documento.

“Están actualmente en proceso la constitución de polígonos de actuación, que permitan al final regularizar en favor de las víctimas aquello que se construyó ilegalmente y que no implica ningún riesgo en materia estructural. Esto al final resultará en que puedan recibir un certificado de uso de suelo correspondiente con el número de niveles permitidos, a partir de la aplicación de la herramienta urbanística que he referido”.

También recordó que fueron presentadas por parte de la Seduvi 130 denuncias penales en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el mismo número de denuncias ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

“Estas últimas exclusivamente relacionadas con los funcionarios públicos que eran partícipes en dichos actos. Lo anterior derivó en la atención a las víctimas, quienes cooperaron de buena fe y que habían adquirido departamentos en alguno de esos 130 edificios”.

También agregó que las penas por corrupción inmobiliaria hoy van de 10 a 20 años de prisión, con agravantes importantes.





Le cuestionan vivienda

El titular de Seduvi, quien será próximo titular de la Secretaria de Vivienda en la gestión de Clara Brugada, señaló que en seis años del actual gobierno, se realizaron más de 112 mil acciones de vivienda.

Al respecto, el coordinador de la Bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la ciudad, Royfid Torres González, mencionó que hay ausencia de instrumentos para planificar la CDMX, un gran déficit de vivienda y la opacidad en torno a la entrega de hogares como parte de la Reconstrucción por el Sismo de 2017.

"Quisiera saber cómo sustentamos en los hechos esta afirmación en un contexto en donde la demanda actual de vivienda, según datos de la propia secretaría, rondan de las 45 a 48 mil unidades y en donde se produce en la ciudad, viviendas nuevas, alrededor de dos a tres mil. Nos faltarían 818 mil acciones más de vivienda. Y aquí otra duda, el jefe de gobierno en su informe nos habló de 112 mil acciones de vivienda, pero lo que no se dice es que tan solo 12 mil pertenecen a la adquisición de créditos de vivienda, entonces valdría la pena que nos desglosa estas acciones , si las escrituraciones que se registran al año no llegan a las dos mil. Entonces vale la pena no únicamente enfocarnos en un número y un concepto que diga acciones de vivienda. Lo que necesitamos es una vivienda nueva, asequible, pensada en los jóvenes. De estas 158 viviendas que decía el diputado Trejo se iban a construir, de las 818 mil que necesitamos, nos hablan del tamaño de problema que va a enfrentar la próxima secretaría".

