La Policía de la Ciudad de México capturó Carlos Alexis "N", presunto integrante del grupo delictivo Los Oaxacos y a una menor de edad, a través de varios cateos realizados en la alcaldía Álvaro Obregón.

Mientras que en otro despliegue realizado en la alcaldía Cuauhtémoc se capturó a tres personas vinculadas a la venta de narcóticos.

Durante los operativos se aseguraron aproximadamente 600 dosis de diversas drogas.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), se realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo, y se dio seguimiento a diversas denuncias ciudadanas, por la venta de droga en calles de Álvaro Obregón.

Con los datos de prueba, se obtuvieron cuatro órdenes de cateo de jun juez de control.

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Capturan a presunto integrante de Los Oaxacos en CDMX. Foto: Especial

Los operativos fueron ejecutados por personal de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

En uno de los inmuebles intervenidos se detuvo a Carlos Alexis, y en otro a una menor de 15 años de edad.

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En los inmuebles se decomisaron más de 400 dosis de droga.

Por otro lado, también se realizó un cateo en un predio de Calzada De la Viga, en la colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc, donde se detuvo a dos hombres de 20 y 30 años de edad, y a una mujer de 54 años.

También se aseguraron 197 dosis de droga.

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Las personas detenidas fueron presentadas ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica, mientras que los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

LL