Capitalinos no le dicen "adios" al cubrebocas pese a ya no ser obligatorio

Pese que el cubrebocas ya no es obligatorio en espacios cerrados o abiertos, algunos capitalinos lo siguen utilizándolo en las calles de la Ciudad de México para evitar contagios de Covid-19, así como enfermedades respiratorias.

No obstante, al llegar a restaurantes o cafetería se lo retiran inmediatamente, pero al salir se lo vuelven a colocar.

"Yo creo que lo voy a seguir utilizando, es decisión propia y por medida de higiene para evitar contagios de cualquier tipo", dijo doña Susana, quien trabaja en un puesto de jugos en la calle Pino Suárez.



Mientras tanto, Javier, su ayudante, expresó que aunque no sea obligatorio seguirá utilizándolo en espacios con muchas personas, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no decreta que se haya terminado la pandemia.

"Es decisión propia, creo que me sentiría mejor o no lo utilizaría si la OMS ya dice que no hay pandemia, ahorita lo dice el gobierno pero no quién debería", expresó.

afcl