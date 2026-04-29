Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió esta mañana a la colonia San Bernabé para atender una emergencia vial.

El incidente ocurrió en la calle Pradera, donde una camioneta particular quedó varada sobre la acera peatonal tras realizar una maniobra.

​Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que la posición de la unidad obstruía el paso de los transeúntes y representaba un riesgo. Utilizaron equipo especializado y herramientas de tracción para estabilizar el vehículo y regresarlo al arroyo vehicular sin causar daños adicionales.

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​Tras las maniobras, los cuerpos de emergencia verificaron que no hubiera personas lesionadas ni afectaciones a la infraestructura de la zona.

El conductor permaneció en el lugar para recibir atenciones médicas correspondientes, mientras la vialidad fue liberada para el tránsito habitual.

​El servicio concluyó satisfactoriamente a las 10:08 horas, según informó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México a través de sus canales oficiales.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también estuvo presente para abanderar la zona durante los trabajos.

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