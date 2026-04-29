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Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió esta mañana a la colonia San Bernabé para atender una emergencia vial.
El incidente ocurrió en la calle Pradera, donde una camioneta particular quedó varada sobre la acera peatonal tras realizar una maniobra.
Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que la posición de la unidad obstruía el paso de los transeúntes y representaba un riesgo. Utilizaron equipo especializado y herramientas de tracción para estabilizar el vehículo y regresarlo al arroyo vehicular sin causar daños adicionales.
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Tras las maniobras, los cuerpos de emergencia verificaron que no hubiera personas lesionadas ni afectaciones a la infraestructura de la zona.
El conductor permaneció en el lugar para recibir atenciones médicas correspondientes, mientras la vialidad fue liberada para el tránsito habitual.
El servicio concluyó satisfactoriamente a las 10:08 horas, según informó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México a través de sus canales oficiales.
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también estuvo presente para abanderar la zona durante los trabajos.
LL
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