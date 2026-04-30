Toluca, Méx.— Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad estatal detuvieron a Édgar “N”, quien se desempeñaba como subdirector de Seguridad Pública del municipio de Xalatlaco, por los delitos de cohecho y contra la salud. Además es investigado por su posible participación en la agresión a quien era su pareja sentimental.

La agresión física, que fue videograbada y difundida en redes sociales, ocurrió el pasado 22 de marzo cuando la víctima intentaba salir de un domicilio ubicado en la colonia La Florida, municipio de Almoloya del Río.

La fiscalía mexiquense informó que el 28 de abril, con apoyo de la Secretaría de Seguridad estatal, fue ubicado Édgar “N”, y “al ser cuestionado en relación a los hechos ofreció dinero a cambio de no ser investigado”.

Por separado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que inició de oficio la investigación correspondiente, radicada en el expediente CODHEM/TENV/69/2026.

Además, emitió medidas precautorias al Ayuntamiento de Xalatlaco para proteger la integridad de la mujer agraviada, entre ellas la suspensión temporal del directivo, la prohibición de cualquier contacto y la atención médica, sicológica y legal.

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