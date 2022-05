“Buscaré el mayor respaldo de Morena", Higinio Martínez se destapa por la gubernatura de Edomex en 2023

Al grito de ¡Gobernador! Más de 10 mil representantes de 100 municipios del Estado de México, destaparon al senador morenista, Higinio Martínez Miranda, como aspirante a la gubernatura del Edomex.

Al presidir la Convención Estatal Mexiquenses de Corazón, el senador morenista estuvo respaldado por presidentes municipales, diputados locales y la senadora de Morena, Martha Guerrero, ademas de líderes del Partido del Trabajo, PVEM, y Redes Sociales Progresistas, quienes pidieron a los asistentes replicar el mensaje de esperanza de que el próximo año el PRI dejará de gobernar la entidad.

En la feria del Caballo en Texcoco, al tomar la palabra el legislador de Morena, Higinio Martínez aseguró que no compite con la actual Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte, sin embargo, confía que en los tiempos en que se decida quién será el candidato por encuesta, como así se define en el partido, por la gubernatura de Morena, se piense en el bienestar de los casi 18 millones de mexiquenses.

Lee también: Buscan evitar riñas en los estadios de la CDMX

“Un saludo sincero, fraterno a la profesora Delfina Gómez y a Horacio Duarte. No hay nada que me separe de ellos, no compito contra ellos. He trabajo cerca de 35 años con Horacio y 10 con Delfina y en todo ese tiempo, nos hemos dedicado a luchar contra el régimen priista. No podríamos luchar entre nosotros. No tengo, en verdad lo digo, no tendré ningún problema, contra ellos dos. Han sido y seguirán siendo mis amigos”, aseguró.

Foto: Germán Espinosa

También refrendó su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Al tiempo que anunció que en los próximos cuatro meses recorrerá la entidad a fin de convencer a los dirigentes tanto del partido Morena, como del PVEM, Redes Sociales Progresista y Partido del Trabajo para que sumen fuerzas y lograr así desterrar al partido tricolor.



“Buscaré tener el mayor respaldo de Morena. De sus dirigentes y simpatizantes. Insistiré en los tiempos legales y no legales, con el PVEM, PT y sacar la alianza. Además hablaré con la gente de manera formal con Redes Sociales Progresistas, y con aquellos priistas que comparte que su partido, traicionó a las mayorías”, apuntó.

Entre los oradores, el presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Arvizu aseguró que el senador “cuenta con nosotros porque estamos trabajando en este gran proyecto. Se de tu gran trabajo. El próximo año tendremos gobernador y será de Texcoco”, dijo.

La diputada local de Ecatepec, Azucena Cisneros afirmó que con Higinio Martinez “no nos vamos a equivocar tiene la capacidad y experiencia”.

Lee también: En la pasada gestión, el “fraude más dañino a las finanzas”

cls