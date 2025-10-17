A un mes de que habitantes de Xochimilco votaran en contra de la construcción de una Utopía en el deportivo de la demarcación, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, aseguró que ya se analiza su reubicación en al menos tres predios de la alcaldía, lo que será definido en este mes.

“Hay más de tres opciones en Xochimilco donde se puede desarrollar la primera Utopía. Vamos a estarlo atendiendo y en el mes de octubre estaremos tomando la decisión. Vamos a platicar con la gente para llegar a acuerdos, a consensos de dónde poder ubicarla”, dijo el funcionario.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario de Obras y Servicios explicó que dos de las alternativas que se están analizando son predios ubicados en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, los cuales fueron presentados por los mismos habitantes.

“En la última asamblea pública que la jefa de Gobierno (Clara Brugada) ha encabezado en el pueblo de San Gregorio la propia población ya nos presentó dos predios que están proponiendo para el desarrollo de la posible Utopía.

“Se están analizando y en su momento se seguirá platicando con el resto de la población”, comentó.

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana informó el pasado 15 de septiembre que en la consulta pública llevada a cabo el 14 de septiembre en la alcaldía Xochimilco para la construcción de este proyecto, participaron 2 mil 651 personas, de las cuales 77.3% votaron en contra de que la Utopía se desarrolle en el deportivo.

Raúl Basulto enfatizó que para la nueva ubicación las alternativas principales son propuestas de los propios habitantes de Xochimilco, es decir, “de la ciudadanía sale una propuesta para el desarrollo de una Utopía”.

Sin embargo, adelantó, ya hay otros predios públicos que se han estado analizando como alternativa para su construcción.

El titular de la Sobse indicó que “desafortunadamente en la alcaldía Xochimilco, a partir de que se dio la consulta, en la semanas anteriores, respecto a desarrollar una Utopía, principalmente en el Deportivo Xochimilco, la gente manifestó su negativa al desarrollo de la obra”.

“En este sentido, respetamos la decisión que toma el pueblo de Xochimilco, principalmente de la zona centro donde se llevó a cabo la votación, pero eso no significa que en Xochimilco se detiene el proyecto de las Utopías”, afirmó.

El secretario aseveró que, por supuesto, esta demarcación está pensada para albergar una Utopía, proyecto que, recordó, recibió un premio esta semana por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Hábitat.