Buscan a Mariana Paola González; sus padres han consultado hasta a un "brujo" para hallarla

Ocoyoacac, Méx.- El tres de septiembre Mariana Paola González Sánchez su mamá la corrió de su casa en Barrio de Santa María, Ocoyoacac, tras una discusión y desde entonces la niña de 14 años de edad no ha vuelto ni se ha comunicado con su papá Daniel González.

"A las 06:00 de la mañana que me iba a trabajar, me despedí de ella, le dije: ya me voy hija, me voy a chambear un rato y me respondió: si papito, pero después ya no la volví a ver, cuando regresé a las 11:00 paso esto", lamentó.

Los familiares de Mariana Paola han reunido dinero para pagarle a un supuesto "brujo" que les dijo que les ayudaría para localizarla, porque sabía dónde estaba, incluso les aseguró que estaba en Valle de Bravo. "Nos dijo que no fuéramos a la Fiscalía General de Justicia mexiquense porque según él sabía dónde estaba y que nos la iba a traer, por eso fue hasta después que nosotros sacamos la ficha de búsqueda”.

El señor explicó que está separado de su expareja con quién tiene tres hijos que viven con su mamá y desde hace 15 días había vuelto él a la misma casa. Pero fue el sábado 3 de septiembre que al regresar a su casa, su expareja le dijo que la niña se había salido y pese a que revisaron las cámaras del C2, no hay imágenes sobre la calle La Piedra de la avenida principal de esta colonia con el mismo nombre y solicité las cámaras hacia otros puntos pero no hay material.

"Ella se cambió de ropa y se llevó una muda, no salieron detrás de ella porque pensaron que se había ido con mi hermana, pero llego a las 23:20 horas y me comentaron que se había salido, me pidieron que la fiera a buscar, pero no ha nada. Pero no captan nada las cámaras", dijo.

Su madre le quitó el celular a Mariana Paola González cuando la corrió

Explicó que en el momento de la discusión su mamá le quitó el teléfono celular, por lo que no hay forma de rastrearla.

Agregó que desde se despidió de ella hasta ahora no hay contacto, ningún familiar, amigos o conocidos la ha visto y tampoco se ha comunicado con alguien. "Fuimos a buscarla con los familiares más allegados, pero nadie la ha visto, he ido casa por casa, solo no he podido entrar dónde vive su mamá que es el fraccionamiento Benevento, pero incluso he ido con sus amigas a ver si ahí la han visto", comentó.

Por su parte el ayuntamiento de Ocoyoacac informó que en apego total a los protocolos y procedimientos legales establecidos en casos de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, brinda acompañamiento a los familiares que así lo soliciten.

Señaló que los familiares realizaron la denuncia correspondiente hasta el día 7 de septiembre, se publicó el Boletín Odisea y recientemente, con fecha 10 de septiembre se emitió la Alerta Ámber.



