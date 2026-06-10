Naucalpan, Méx.— Vecinos de Satélite interpusieron un amparo para solicitar la suspensión del programa de parquímetros impulsado por el gobierno municipal de Naucalpan.

“Violaron nuestros derechos de participación ciudadana al no consultarnos, no nos han dicho quiénes son los socios de esta empresa que va a montar los parquímetros, no nos han dicho a dónde se van a destinar los recursos”, señaló Víctor Hugo Juárez, habitante de Satélite.

Ayer, los residentes realizaron una manifestación y bloquearon de forma parcial Circuito Circunvalación Poniente y la calle Economistas, en rechazo al programa.

“Dicen que en Zona Azul es el programa piloto, pero están poniendo en zonas que no son comerciales. Ellos [el ayuntamiento] dicen que con eso se van a acabar los franeleros, pero en Zona Azul no hay franeleros”, comentó Federico Laguna.

Víctor Hugo Juárez indicó que el conflicto de movilidad en Zona Azul y alrededores deriva del crecimiento de negocios en zonas habitacionales.

“El gobierno ha provocado el caos aquí, se autorizó el cambio de uso de suelo habitacional y se han puesto restaurantes. El municipio no les ha exigido a esos nuevos locatarios que cumplan con las normas de estacionamiento y es por eso que hay conflicto aquí en Satélite”, afirmó.

De acuerdo con los vecinos, en lo que va de este año se abrieron al menos 10 negocios en viviendas, situación que complicó la movilidad en la zona.

Hace una semana inició el trazado y balizamiento de cajones en la Zona Azul. EL UNIVERSAL solicitó al ayuntamiento información sobre el trazado de los polígonos donde se instalarán los parquimetros, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.