Tortugas, aves, hurones y otro tipo de animales que también conviven con los capitalinos en sus hogares son algunas de las especies que plantea incluir la Agencia de Atención Animal (Agatan) al Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) de la Ciudad de México, adelantó Ana Villagrán Villasana, titular de ficha institución.

Además, se plantea incluir dos nuevas categorías a este registro, que para algunos funciona como una especie de CURP para los animales de compañía: los que se encuentran en albergues y los comunitarios, es decir, aquellos animalitos que viven en determinada zona de la capital y que son adoptados por la comunidad.

“No sólo son perros y gatos en términos de animales que acompañan a las familias capitalinas, son mucho más. Y, por ejemplo, también tener otras dos categorías, los perros que están en albergues como con una categoría como de tutor temporal en lo que son adoptados y, ¿por qué no?, también me encantaría incluir a los perritos comunitarios”, indicó la funcionaria.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Villagrán Villasana señaló que hasta diciembre del año pasado se tenían registrados alrededor de 200 mil animales de compañía en la Ciudad de México, 160 mil perros y 40 mil gatos, aproximadamente.

Explicó que no se fijó ningún lineamiento o fecha límite para inscribir a los animales de compañía, por lo tanto no habrá multas por no realizar dicho trámite.